Как по-украински будет с прошедшим — варианты

Мужчина дарит подарок женщине. Фото: Pexels

В Украине широко популярно поздравление "с прошедшим", однако оно неправильное. Для обогащения своего языка можно изучить простые варианты, которые помогут заменить суржик.

Об этом сообщает "Апостроф".

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Примеры, по которым станет понятно, как можно заменить "с прошедшим":

Минулий місяць був насичений різними подіями;

цільові критерії повинні використовуватися для оцінки претендентів, що пройшли перший етап;

винахідникам, які успішно пройшли перевірку та підтвердили новаторство своїх розробок, надають відповідне патентне свідоцтво.

Таким образом, слово "прошедший" можно заменить на "минулий", когда речь идет о событиях или времени, которые уже прошли. Если же в предложении речь идет об анализе действий, следует употреблять "що пройшов" или "який пройшов".

Соответствий этому слову мало, а также синонимов. Для поздравления человека с состоявшимся праздником можно сказать:

"Вітаю вас зі святом, що вже минуло!";

"вітаю вас з минулим святом!".

Напомним, в украинском языке вырос спрос на употребление англоязычных выражений, таких как слово "хайп". Однако стоит помнить, что для каждого заимствования существует соответствующий украинский аналог.

Раньше мы писали, что означает популярное слово "слей".