Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Мовознавці пояснили, як сказати слово "хайп" українською arrow

Мовознавці пояснили, як сказати слово "хайп" українською

26 жовтня 2024 06:03
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Запозичені вирази в українській мові — як замінити слово хайп
Драйвова дівчинка. Фото: Freepick
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

В українській мові зріс попит на використання англомовних виразів, як, наприклад, слово "хайп". Потрібно не забувати, що до кожного запозичення існує і певний відповідник.

Про це повідомили мовознавці, пише Телеграф.

Читайте також:

Як замінити слово "хайп"

В Українській мові все частіше почали вживати англомовні запозичені слова, як, наприклад, слово "хайп". Проте наша мова багата і має чимало відповідників у словниках. 

Англійське слово "hype" традиційно перекладають як "ажіотаж", воно є запозиченим з французької мови.

Мовознавці пропонують багате розмаїття слів для позначення того, що сьогодні називають "хайпом" — "галас", "гамір", "гомін", "лемент", "шум". Кожен із цих відповідників може влучно передати сенс цього явища відповідно до певного контексту. 

Якщо розглянути значення слова "хайп" глибше, воно описує не просто галас чи шум, а радше надмірну увагу до певної події, особи чи явища.

У такому разі рядять використовувати такі українські слова, як "розголос", "поговір", "пересуди", "поголос".

Від слова "хайп" поширеним є також дієслово "хайпанути", яке також має українські аналоги.  Наприклад, ми можемо сказати: "бути на слуху", "набувати слави", "викликати розголос", "здіймати галас".

Зауважимо, що вибір конкретного українського відповідника залежить від контексту:

  • "Навколо цієї події зчинився справжній галас"; 
  • "Ця новина наробила багато гомону";
  • "Довкола фільму здійнявся неабиякий шум";
  • "Історія викликала гучні пересуди".

Нагадаємо, підлітки часто використовують у розмові сленгові слова, які не завжди зрозумілі людям старшого віку. Одним із таких прикладів є слово "слей".

Раніше ми повідомляли, як правильно назвати українською льодовий майданчик: "каток" чи "ковзанка"

англійська мова українці слова українська мова мовознавці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг латуні в жовтні

06:33 Військові чи поліція — хто в ТЦК роздає повістки

06:30 Інвалідність внаслідок війни — зміни у оформленні

06:30 Ціни на сою різко впали — скільки коштує зерно наприкінці жовтня

06:10 Пенсіонерам доплатять у листопаді по 450 грн — кому пощастить

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

06:03 Мовознавці пояснили, як сказати слово "хайп" українською

06:01 Клієнти Ощадбанку нарікають на масове закриття відділень

05:05 Небезпека через туман — синоптики повідомили погоду на сьогодні

04:30 У Києві почали саджати ухилянтів — скільки вироків винесли

03:40 Ізраїль вдарив ракетами по Ірану — які об'єкти знищенні

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг латуні в жовтні

06:33 Військові чи поліція — хто в ТЦК роздає повістки

06:30 Інвалідність внаслідок війни — зміни у оформленні

06:30 Ціни на сою різко впали — скільки коштує зерно наприкінці жовтня

06:10 Пенсіонерам доплатять у листопаді по 450 грн — кому пощастить

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

06:03 Мовознавці пояснили, як сказати слово "хайп" українською

06:01 Клієнти Ощадбанку нарікають на масове закриття відділень

05:05 Небезпека через туман — синоптики повідомили погоду на сьогодні

04:30 У Києві почали саджати ухилянтів — скільки вироків винесли

03:40 Ізраїль вдарив ракетами по Ірану — які об'єкти знищенні

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

Text

21:07 Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

Text

19:46 Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Text

13:01 Кремінь пояснив, як каратимуть порушників мовного закону

Text

11:25 Кремінь пояснив, чому радіодиктант читає найкращий тандем

Text

08:04 За кого у США голосуватимуть на виборах — результати опитування

Text

08:00 Зеленський озвучив новий план посилення України — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні