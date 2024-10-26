Запозичені вирази в українській мові — як замінити слово хайп

Драйвова дівчинка. Фото: Freepick

В українській мові зріс попит на використання англомовних виразів, як, наприклад, слово "хайп". Потрібно не забувати, що до кожного запозичення існує і певний відповідник.

Про це повідомили мовознавці, пише Телеграф.

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В Українській мові все частіше почали вживати англомовні запозичені слова, як, наприклад, слово "хайп". Проте наша мова багата і має чимало відповідників у словниках.

Англійське слово "hype" традиційно перекладають як "ажіотаж", воно є запозиченим з французької мови.

Мовознавці пропонують багате розмаїття слів для позначення того, що сьогодні називають "хайпом" — "галас", "гамір", "гомін", "лемент", "шум". Кожен із цих відповідників може влучно передати сенс цього явища відповідно до певного контексту.

Якщо розглянути значення слова "хайп" глибше, воно описує не просто галас чи шум, а радше надмірну увагу до певної події, особи чи явища.

У такому разі рядять використовувати такі українські слова, як "розголос", "поговір", "пересуди", "поголос".

Від слова "хайп" поширеним є також дієслово "хайпанути", яке також має українські аналоги. Наприклад, ми можемо сказати: "бути на слуху", "набувати слави", "викликати розголос", "здіймати галас".

Зауважимо, що вибір конкретного українського відповідника залежить від контексту:

"Навколо цієї події зчинився справжній галас";

"Ця новина наробила багато гомону";

"Довкола фільму здійнявся неабиякий шум";

"Історія викликала гучні пересуди".

Нагадаємо, підлітки часто використовують у розмові сленгові слова, які не завжди зрозумілі людям старшого віку. Одним із таких прикладів є слово "слей".

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