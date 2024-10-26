Заимствованные выражения в украинском языке — как заменить слово хайп

Драйвовая девочка. Фото: Freepick

В украинском языке вырос спрос на использование англоязычных выражений, как, например, слово "хайп". Нужно не забывать, что к каждому заимствованию существует и определенное соответствие.

Об этом сообщили языковеды, пишет Телеграф.

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Как заменить слово "хайп"

В украинском языке все чаще стали употреблять англоязычные заимствованные слова, как, например, слово "хайп". Однако наш язык богат и имеет немало соответствий в словарях.

Английское слово "hype" традиционно переводят как "ажиотаж", оно является заимствованным из французского языка.

Языковеды предлагают богатое разнообразие слов для обозначения того, что сегодня называют "хайпом" — "галас", "гамір", "гомін", "лемент", "шум". Каждый из этих соответствий может точно передать смысл этого явления в соответствии с определенным контекстом.

Если рассмотреть значение слова "хайп" глубже, оно описывает не просто шум или гам, а скорее чрезмерное внимание к определенному событию, личности или явлению.

В таком случае принято использовать такие украинские слова, как розголос, поговор, пересуды, молва.

От слова "хайп" распространенным является также глагол "хайпанути", который также имеет украинские аналоги. Например, мы можем сказать: "бути на слуху", "набувати слави", "викликати розголос", "здіймати галас".

Заметим, что выбор конкретного украинского соответствующего зависит от контекста:

"Вокруг этого события поднялась настоящая шумиха";

"Эта новость наделала много шума";

"Вокруг фильма поднялся изрядный шум";

"История вызвала громкие пересуды".

Напомним, подростки часто используют в разговоре сленговые слова, которые не всегда понятны людям постарше. Одним из таких примеров есть слово "слей".

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