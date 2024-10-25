Яке значення має сленгове слово "слей" і якими українськими синонімами його можна замінити

Підлітки. Фото ілюстративне: huffingtonpost.it

Українська мова постійно поповнюється новими словами. Зокрема, йдеться про підлітковий сленг, який не завжди зрозумілий людям більш старшого віку. Одним із таких сленгових слів є слово "слей".

Про значення цього слова йдеться в матеріалі порталу "Освіторія медіа".

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Що означає "слей"

Англійським слово slay описують усе хороше, яскраве, круте, якісне, тобто таке, що має вау-ефект. "Слей" кажуть, коли чимось захоплені, приємно здивовані. "Слеїти" означає гарно виглядати, бути в чомусь вправним. "Слейовим" називають того, хто викликає захоплення.

Якщо ж те ж саме хочете сказати українською, можна вжити "люкс", "неперевершений" або "шалений".

Раніше мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як перекласти українською дієслово "изощряться". Є щонайменше п'ять слів з аналогічним значенням.

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