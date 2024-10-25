Какое значение имеет сленговое слово "слей" и какими украинскими синонимами его можно заменить

Подростки. Фото иллюстративное: huffingtonpost.it

Украинский язык постоянно пополняется новыми словами. В частности, речь идет о подростковом сленге, который не всегда понятен людям более старшего возраста. Одним из таких сленговых слов является слово "слей".

О значении этого слова говорится в материале портала "Освітория медіа".

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Что означает "слей"

Английским слово slay описывают все хорошее, яркое, крутое, качественное, то есть имеющее вау-эффект. "Слей" говорят, когда чем-то увлечены, приятно удивлены. "Слеить" означает хорошо выглядеть, быть в чем-то искусным. "Слеевым" называют того, кто вызывает восхищение.

Если же то же самое хотите сказать на украинском, можно употребить "люкс", "неперевершений" або "шалений". .

Ранее языковед Александр Авраменко объяснил, как перевести на украинский глагол "изощряться". Есть не менее пяти слов с аналогичным значением.

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