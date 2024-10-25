Як правильно називати українською льодову арену

Люди на ковзанці. Фото: Новини.LIVE

Розваги на льодових майданчиках вже не за горами, адже до зими залишається трохи більше місяця. А от, як правильно називати територію для катання на ковзанах, знають не всі. Одні кажуть "каток", інші "ковзанка".

Який із цих варіантів є правильним, у грудні 2023 року пояснили на порталі Освіта 24.

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Як правильно називати льодовий майданчик українською

Дехто вважає, що правильно казати лише "ковзанка", бо "каток" є суржиком. Насправді ж це синоніми. Обидва варіанти є у словниках. Слово "каток" більш розмовне, однак його теж вживали у своїй творчості українські письменники. Тож, якщо плануватимете відвідати льодовий майданчик, можете казати: і "піду на каток", і "піду на ковзанку".

Раніше мовознавець Олександр Авраменко розповів, як українською сказати "сойти с ума". Перекладати цей вислів дослівно, кажучи "зійти з розуму", неправильно: це буде калькою з російської. А "з'їхати з глузду" або "збожеволіти" — суто українські ідіоми.

Також ми повідомляли, що означає фразеологізм "розсипати кислиці". Доречно вживати цей крилатий вислів, коли йдеться про скарги на життя, плач, відчай і пригнічений настрій.