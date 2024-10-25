Как правильно называть на украинском ледовую арену

Люди на катке. Фото: Новини.LIVE

Развлечения на ледовых площадках уже не за горами, ведь до зимы остается чуть больше месяца. А вот как правильно называть территорию для катания на коньках, знают не все. Одни говорят "каток", другие "ковзанка".

Какой из этих вариантов правильный, в декабре 2023 года объяснили на портале Освіта 24.

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Некоторые считают, что правильно говорить только "ковзанка", потому что "каток" является суржиком. На самом же деле это синонимы. Оба варианта есть в словарях. Слово "каток" более разговорное, однако его тоже употребляли в своем творчестве украинские писатели. Так что, если будете планировать посетить ледовую площадку, можете говорить: и "пойду на каток", и "пойду на ковзанку".

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