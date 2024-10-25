Как правильно называть на украинском ледовую арену

Как будет по-украински "каток" — объяснение языковедов
Развлечения на ледовых площадках уже не за горами, ведь до зимы остается чуть больше месяца. А вот как правильно называть территорию для катания на коньках, знают не все. Одни говорят "каток", другие "ковзанка".
Какой из этих вариантов правильный, в декабре 2023 года объяснили на портале Освіта 24.
Как правильно называть ледовую площадку на украинском
Некоторые считают, что правильно говорить только "ковзанка", потому что "каток" является суржиком. На самом же деле это синонимы. Оба варианта есть в словарях. Слово "каток" более разговорное, однако его тоже употребляли в своем творчестве украинские писатели. Так что, если будете планировать посетить ледовую площадку, можете говорить: и "пойду на каток", и "пойду на ковзанку".
Ранее языковед Александр Авраменко рассказал, как по-украински сказать "сойти с ума". Переводить это выражение дословно, говоря "сходити з розуму", неправильно: это будет калькой с русского. А вот "з'їхати з глузду" или "збожеволіти" — сугубо украинские идиомы.
Также мы сообщали, что означает фразеологизм "розсипати кислиці". Уместно употреблять это крылатое изречение, когда речь идет о жалобах на жизнь, плаче, отчаянии и удрученном настроении.
Читайте Новини.LIVE!