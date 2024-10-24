Фразеологізми в українській мові — що означає вислів розсипати кислиці

Мовознавці пояснили, що означає фразеологізм "розсипати кислиці"
Фразеологізми є невіддільною частиною будь-якої мови, зокрема, і української. Вони надають мові яскравості та емоційності, наприклад, вислів "розсипати кислиці".
Про це повідомляють мовознавці, пише Телеграф.
"Розсипати кислиці" — що це означає
Вислів "розсипати кислиці" має глибоке коріння в українській культурі. Він став яскравою метафорою плаксивості та схильності до нарікань.
Отже, фразеологізм "розсипати кислиці" означає скаржитися, плакати, піддаватися відчаю, перебувати в гнітючому настрої або ж нарікати на життя.
Значення пішло від слова "кислиця" — так називали дику грушу, плоди якої мали терпкий та кислий смак та асоціювалися із гіркими сльозами. Так казали й про кислий вираз обличчя під час нарікань.
Цей фразеологізм має кілька варіантів:
- розсипати кислиці;
- розводити кислиці;
- квасити кислиці.
Цей вислів доволі часто використовували письменники та поети у своїх творах:
- "О, ти ще зараз почни квасити кислиці, — набурмосився старшенький на меншенького і рвучко відвернувся від нього" (М. Стельмах).
- "Яка ж у тебе любов, коли ти покохав гоноровиту панну, а зразу й кислиці розсипав, тільки дістав одкоша!" (О. Ільченко).
- "У твої роки я на заводі працював по десять годин. А ти? Не розводь кислиці! — Віктор тер очі, схлипував" (П. Автомонов).
Фразеологізм "розсипати кислиці"досі залишається актуальним способом виразити ставлення до надмірних скарг і нарікань, хоч і використовується не так часто.
Нагадаємо, в українців часто виникають проблеми із перекладом російських висловів. Мовознавці розповіли, що одним із поширених випадків є вираз "сойти с ума", який дослівно перекладають як "зійти з розуму".
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