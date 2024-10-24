Фразеологізми в українській мові — що означає вислів розсипати кислиці

Груша. Фото: Freepick

Фразеологізми є невіддільною частиною будь-якої мови, зокрема, і української. Вони надають мові яскравості та емоційності, наприклад, вислів "розсипати кислиці".

Про це повідомляють мовознавці, пише Телеграф.

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Вислів "розсипати кислиці" має глибоке коріння в українській культурі. Він став яскравою метафорою плаксивості та схильності до нарікань.

Отже, фразеологізм "розсипати кислиці" означає скаржитися, плакати, піддаватися відчаю, перебувати в гнітючому настрої або ж нарікати на життя.

Значення пішло від слова "кислиця" — так називали дику грушу, плоди якої мали терпкий та кислий смак та асоціювалися із гіркими сльозами. Так казали й про кислий вираз обличчя під час нарікань.

Цей фразеологізм має кілька варіантів:

розсипати кислиці;

розводити кислиці;

квасити кислиці.

Цей вислів доволі часто використовували письменники та поети у своїх творах:

"О, ти ще зараз почни квасити кислиці, — набурмосився старшенький на меншенького і рвучко відвернувся від нього" (М. Стельмах).

"Яка ж у тебе любов, коли ти покохав гоноровиту панну, а зразу й кислиці розсипав, тільки дістав одкоша!" (О. Ільченко).

"У твої роки я на заводі працював по десять годин. А ти? Не розводь кислиці! — Віктор тер очі, схлипував" (П. Автомонов).

Фразеологізм "розсипати кислиці"досі залишається актуальним способом виразити ставлення до надмірних скарг і нарікань, хоч і використовується не так часто.

Нагадаємо, в українців часто виникають проблеми із перекладом російських висловів. Мовознавці розповіли, що одним із поширених випадків є вираз "сойти с ума", який дослівно перекладають як "зійти з розуму".

Також ми розповідали, як українською сказати "не получается". В українській мові дієслова "не получается" немає. Це калька з російської, якої варто уникати.