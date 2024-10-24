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Языковеды объяснили, что означает фразеологизм "рассыпать кислицы"

24 октября 2024 07:03
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Фразеологизмы в украинском языке — что означает выражение рассыпать кислицы
Груша. Фото: Freepick
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Фразеологизмы являются неотъемлемой частью любого языка, в том числе и украинского. Они придают языку яркости и эмоциональности, например, выражение "рассыпать кислицы".

Об этом сообщают языковеды, пишет Телеграф.

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"Рассыпать кислицы" — что это значит

Выражение "рассыпать кислицы" имеет глубокие корни в украинской культуре. Оно стало яркой метафорой плаксивости и склонности к сетованиям.

Итак, фразеологизм "розсипати кислиці" означает жаловаться, плакать, поддаваться отчаянию, находиться в гнетущем настроении или же сетовать на жизнь. 

Значение пошло от слова "кислица" — так называли дикую грушу, плоды которой имели терпкий и кислый вкус и ассоциировались с горькими слезами. Так говорили и о кислом выражении лица во время сетований.

Этот фразеологизм имеет несколько вариантов:

Этот фразеологизм имеет несколько вариантов:

  • рассыпать кислицу;
  • разводить кислицы;
  • квасить кислицы.

Это выражение довольно часто использовали писатели и поэты в своих произведениях:

  • "О, ты еще сейчас начни квасить кислицы, - набурмозился старшенький на младшенького и порывисто отвернулся от него" (М. Стельмах).
  • "Какая же у тебя любовь, когда ты полюбил гоноровитую панну, а сразу и кислицы рассыпал, только получил отпор!" (А. Ильченко).
  • "В твои годы я на заводе работал по десять часов. А ты? Не разводи кислицу!" - Виктор тер глаза, всхлипывал" (П. Автомонов).

Фразеологизм "рассыпать кислицу" до сих пор остается актуальным способом выразить отношение к чрезмерным жалобам и нареканиям, хотя и используется не так часто.

Напомним, у украинцев часто возникают проблемы с переводом русских изречений. Языковеды рассказали, что одним из распространенных случаев является выражение "сойти с ума", которое дословно переводят как "зійти з розуму".

Также мы рассказывали, как по-украински сказать "не получается". В украинском языке глагола "не получается" нет. Это калька из русского, которого следует избегать.

Украина украинцы слова украинский язык настроение груша

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