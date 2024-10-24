Фразеологизмы в украинском языке — что означает выражение рассыпать кислицы

Груша. Фото: Freepick

Фразеологизмы являются неотъемлемой частью любого языка, в том числе и украинского. Они придают языку яркости и эмоциональности, например, выражение "рассыпать кислицы".

Об этом сообщают языковеды, пишет Телеграф.

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Выражение "рассыпать кислицы" имеет глубокие корни в украинской культуре. Оно стало яркой метафорой плаксивости и склонности к сетованиям.

Итак, фразеологизм "розсипати кислиці" означает жаловаться, плакать, поддаваться отчаянию, находиться в гнетущем настроении или же сетовать на жизнь.

Значение пошло от слова "кислица" — так называли дикую грушу, плоды которой имели терпкий и кислый вкус и ассоциировались с горькими слезами. Так говорили и о кислом выражении лица во время сетований.

Этот фразеологизм имеет несколько вариантов:

Этот фразеологизм имеет несколько вариантов:

рассыпать кислицу;

разводить кислицы;

квасить кислицы.

Это выражение довольно часто использовали писатели и поэты в своих произведениях:

"О, ты еще сейчас начни квасить кислицы, - набурмозился старшенький на младшенького и порывисто отвернулся от него" (М. Стельмах).

"Какая же у тебя любовь, когда ты полюбил гоноровитую панну, а сразу и кислицы рассыпал, только получил отпор!" (А. Ильченко).

"В твои годы я на заводе работал по десять часов. А ты? Не разводи кислицу!" - Виктор тер глаза, всхлипывал" (П. Автомонов).

Фразеологизм "рассыпать кислицу" до сих пор остается актуальным способом выразить отношение к чрезмерным жалобам и нареканиям, хотя и используется не так часто.

Напомним, у украинцев часто возникают проблемы с переводом русских изречений. Языковеды рассказали, что одним из распространенных случаев является выражение "сойти с ума", которое дословно переводят как "зійти з розуму".

Также мы рассказывали, как по-украински сказать "не получается". В украинском языке глагола "не получается" нет. Это калька из русского, которого следует избегать.