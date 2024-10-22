Як сказати українською "ти правий" — поради філологів

Українські школярі. Фото: osvitanova.com.ua

Українські мовознавці наполегливо радять позбутися російської кальки "ти правий". Філологи пропонують кілька суто українських варіантів, які покращать вашу українську.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Коли ви погоджуєтеся з думкою співрозмовника, то найчастіше кажете — "ти правий" або "ти прав". Це — прямий переклад, так звана "калька" з російською. Тому обидва варіанти не бажані й забруднюють мовлення.

Доктор філологічних наук, професор Олександр Пономарів розставив крапки над "і".

"Дослідник пояснив, що коли ми схвалюємо чиюсь думку, то не потрібно казати "правий". Правильно відповісти "ваша (твоя) правда". Або можна вжити інший варіант — "ви (ти) маєте (маєш) рацію", — рекомендує філолог.

Важливо! "Правий" з наголосом на перший склад має значення "протилежний до лівого" й не може вживатися в зазначеному контексті.

Своєю чергою мовознавець Олександр Авраменко пропонує ще один варіант — можна сказати "ваша думка слушна".

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні писатимуть радіодиктант національної єдності. Авторка цьогорічного тексту — відома українська письменниця Оксана Забужко.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як українською мовою буде "не получается". В українській мові дієслова "не получается" немає — це також калька з російської, якої варто уникати.