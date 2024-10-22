Как сказать на украинском «ты прав» — советы филологов

Как будет на украинском "ты прав" — языковеды назвали варианты
Украинские языковеды настойчиво советуют избавиться от русской кальки "ты прав". Филологи предлагают несколько чисто украинских вариантов, которые улучшат ваш украинский.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Как заменить выражение "ты прав"
Когда вы соглашаетесь с мнением собеседника, то чаще всего говорите — "ты прав" или "ты прав". Это — прямой перевод, так называемая "калька" с русского. Поэтому оба варианта не желательны и загрязняют речь.
Доктор филологических наук, профессор Александр Пономарив расставил точки над "і".
"Исследователь объяснил, что когда мы одобряем чье-то мнение, то не нужно говорить "прав". Правильно ответить ваша (твоя) правда". Или можно принять другой вариант — "ви (ти) маєте (маєш) рацію", — рекомендует филолог.
Важно! "Правый" с ударением на первый слог имеет значение "противоположный левому" и не может употребляться в указанном контексте.
В свою очередь языковед Александр Авраменко предлагает еще один вариант — можно сказать "ваша думка слушна".
Напомним, 25 октября в Украине будут писать радиодиктанты национального единства. Автор текста этого года — известная украинская писательница Оксана Забужко.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, как на украинском языке будет "не получается". В украинском языке глагола "не получается" нет — это также калька из русского, которой следует избегать.
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