Как сказать на украинском «ты прав» — советы филологов

Украинские школьники. Фото: osvitanova.com.ua

Украинские языковеды настойчиво советуют избавиться от русской кальки "ты прав". Филологи предлагают несколько чисто украинских вариантов, которые улучшат ваш украинский.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Как заменить выражение "ты прав"

Когда вы соглашаетесь с мнением собеседника, то чаще всего говорите — "ты прав" или "ты прав". Это — прямой перевод, так называемая "калька" с русского. Поэтому оба варианта не желательны и загрязняют речь.

Доктор филологических наук, профессор Александр Пономарив расставил точки над "і".

"Исследователь объяснил, что когда мы одобряем чье-то мнение, то не нужно говорить "прав". Правильно ответить ваша (твоя) правда". Или можно принять другой вариант — "ви (ти) маєте (маєш) рацію", — рекомендует филолог.

Важно! "Правый" с ударением на первый слог имеет значение "противоположный левому" и не может употребляться в указанном контексте.

В свою очередь языковед Александр Авраменко предлагает еще один вариант — можно сказать "ваша думка слушна".

Напомним, 25 октября в Украине будут писать радиодиктанты национального единства. Автор текста этого года — известная украинская писательница Оксана Забужко.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как на украинском языке будет "не получается". В украинском языке глагола "не получается" нет — это также калька из русского, которой следует избегать.