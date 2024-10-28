Как правильно на украинском сказать за замовчуванням — ответ Александра Авраменко

Общение женщин. Фото иллюстративное: Pexels

Языковед Александр Авременко объяснил, как правильно на украинском сказать "за замовчуванням". Это выражение является российской калькой.

Об этом Александр Авраменко сказал в эфире "Сніданку з 1+1".

Читайте также:

Как на украинском будет "по умолчанию"

"С развитием цифровых технологий в нашем языке появляются новые слова для обозначения новых понятий. Одно из таких — "за замовчуванням". Которое многие украинцы усвоили из английского через российский перевод "по умолчанию", — отметил Авраменко.

Например, часто случается следующее: "Згідно з законом про функціонування державної мови на всіх сайтах українська мова має бути за замовчуванням".

Языковед отмечает, что это словосочетание является калькой из русского языка. Зато в украинском языке существуют соответствия:

"Усталене налаштування";

"як усталено";

"стандартне налаштування".

Например:

"В техніці придбаній в Україні, українська мова меню є усталеним налаштуванням (або стандартним налаштуванням)".

Напомним, в Украине популярно поздравление "с прошедшим" , но оно некорректно. Для улучшения своего языка следует изучить простые варианты, которые могут заменить суржик.

Ранее языковеды объяснили, что означает фразеологизм "рассыпать кислицы". Выражение имеет глубокие корни в украинской культуре.