Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Как правильно на украинском сказать "за замовчуванням" arrow

Как правильно на украинском сказать "за замовчуванням"

28 октября 2024 06:03
Аркадий Пастула - Редактор
Как правильно на украинском сказать за замовчуванням — ответ Александра Авраменко
Общение женщин. Фото иллюстративное: Pexels
Аркадий Пастула - Редактор

Языковед Александр Авременко объяснил, как правильно на украинском сказать "за замовчуванням". Это выражение является российской калькой.

Об этом Александр Авраменко сказал в эфире "Сніданку з 1+1".

Читайте также:

Как на украинском будет "по умолчанию"

"С развитием цифровых технологий в нашем языке появляются новые слова для обозначения новых понятий. Одно из таких — "за замовчуванням". Которое многие украинцы усвоили из английского через российский перевод "по умолчанию", — отметил Авраменко.

Например, часто случается следующее: "Згідно з законом про функціонування державної мови на всіх сайтах українська мова має бути за замовчуванням".

Языковед отмечает, что это словосочетание является калькой из русского языка. Зато в украинском языке существуют соответствия:

  • "Усталене налаштування";
  • "як усталено";
  • "стандартне налаштування".

Например:

"В техніці придбаній в Україні, українська мова меню є усталеним налаштуванням (або стандартним налаштуванням)".

Напомним, в Украине популярно поздравление "с прошедшим" , но оно некорректно. Для улучшения своего языка следует изучить простые варианты, которые могут заменить суржик.

Ранее языковеды объяснили, что означает фразеологизм "рассыпать кислицы". Выражение имеет глубокие корни в украинской культуре.

Украина украинский язык украинцы Олександр Авраменко

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:00 Партизаны вместе с ГУР подорвали мост в Бердянске, — СМИ

15:56 Зеленский впервые прибыл в Исландию — какова цель визита

15:55 Приостановка бронирования — кому броню продолжат автоматически

15:34 В Днепре преступники похитили человека, чтобы завладеть его домом

15:31 Из-за мобилизации — в Одессе буксует программа замены лифтов

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

15:27 Игроки Вереса поддержали флешмоб Президента Зеленского

15:25 Новые правила выдачи повесток — что изменилось в октябре

15:12 Возврат вызова с почты в ТЦК — в Раде готовят заочные штрафы

15:11 В Херсоне прогремели мощные взрывы

14:58 Африканская чума зверствует на Одесчине — очередной очаг

16:00 Партизаны вместе с ГУР подорвали мост в Бердянске, — СМИ

15:56 Зеленский впервые прибыл в Исландию — какова цель визита

15:55 Приостановка бронирования — кому броню продолжат автоматически

15:34 В Днепре преступники похитили человека, чтобы завладеть его домом

15:31 Из-за мобилизации — в Одессе буксует программа замены лифтов

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

15:27 Игроки Вереса поддержали флешмоб Президента Зеленского

15:25 Новые правила выдачи повесток — что изменилось в октябре

15:12 Возврат вызова с почты в ТЦК — в Раде готовят заочные штрафы

15:11 В Херсоне прогремели мощные взрывы

14:58 Африканская чума зверствует на Одесчине — очередной очаг

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

25 октября 2024

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

Text

14:52 Нагорняк заявил о строительстве защитных сооружений для АЭС

Text

13:25 Эксперт объяснил, почему будут расти тарифы в 2025 году

Text

13:00 Продолжение военного положения и помощь от США — эфир День.LIVE

Text

12:17 Жданов объяснил, какое влияние на фронт будут иметь войска КНДР

Text

11:32 Нацкешбек — нардеп опроверг заявления о доступе к личным данным

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Text

10:43 Эксперт предупредил о последствиях перевода часов

Text

08:00 Самые богатые главы МСЭК и выборы в Грузии — эфир Ранок.LIVE

27 октября 2024
Text

11:03 Выборы президента США — за кого досрочно голосуют американцы

26 октября 2024
Text

20:40 Нардеп прокомментировала интенсивность украинского ОПК

Text

17:55 Деревянко назвала самую главную проблему бизнеса — это не война

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

28 октября 2024

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы