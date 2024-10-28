Как правильно на украинском сказать за замовчуванням — ответ Александра Авраменко

Как правильно на украинском сказать "за замовчуванням"
Языковед Александр Авременко объяснил, как правильно на украинском сказать "за замовчуванням". Это выражение является российской калькой.
Об этом Александр Авраменко сказал в эфире "Сніданку з 1+1".
Как на украинском будет "по умолчанию"
"С развитием цифровых технологий в нашем языке появляются новые слова для обозначения новых понятий. Одно из таких — "за замовчуванням". Которое многие украинцы усвоили из английского через российский перевод "по умолчанию", — отметил Авраменко.
Например, часто случается следующее: "Згідно з законом про функціонування державної мови на всіх сайтах українська мова має бути за замовчуванням".
Языковед отмечает, что это словосочетание является калькой из русского языка. Зато в украинском языке существуют соответствия:
- "Усталене налаштування";
- "як усталено";
- "стандартне налаштування".
Например:
"В техніці придбаній в Україні, українська мова меню є усталеним налаштуванням (або стандартним налаштуванням)".
Напомним, в Украине популярно поздравление "с прошедшим" , но оно некорректно. Для улучшения своего языка следует изучить простые варианты, которые могут заменить суржик.
Ранее языковеды объяснили, что означает фразеологизм "рассыпать кислицы". Выражение имеет глубокие корни в украинской культуре.
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