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Как правильно сказать на украинском "в данный момент"

6 ноября 2024 06:03
Ольга Антоновская - редактор
Как правильно сказать "в данной ситуации"
Девушка держит патриотический плакат. Фото: Украинская неделя
Ольга Антоновская - редактор

Часто украинцы ошибаются, используя слово "данный" в неуместных случаях. Особенно часто люди неправильно говорят фразы "в данный момент" или "в данной ситуации".

Александр Авраменко объяснил, как правильно употреблять это слово.

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Фразы "в данный момент" или "в данной ситуации" говорить не правильно, ведь это лексическая ошибка. И она одна из самых распространенных.

"Вот кому можно дать момент, дать мгновение или дать ситуацию? Дать кому-то можно книгу. Поэтому избегаем подобных калькированных российских изречений", — отмечает Авраменко.

Правильно будет сказать "в этот момент" или же "в этот момент".

"Ну или же "в этот момент", "в этой ситуации", — рассказал Авраменко.

Он также обратил внимание на фразу "в данных условиях работать невозможно".

"Правильный вариант — "в этих или условиях работать невозможно", — заметил Авраменко.

Использование правильных лексических вариантов сделает речь более грамотной.

Напомним, в украинском языке вырос спрос на использование англоязычных выражений. Популярным стало слово "хайп".

Слово "благополучие", которое часто используют украинцы, действительно является калькой по русскому языку.

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