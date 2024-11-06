Как правильно сказать "в данной ситуации"

Как правильно сказать на украинском "в данный момент"
Часто украинцы ошибаются, используя слово "данный" в неуместных случаях. Особенно часто люди неправильно говорят фразы "в данный момент" или "в данной ситуации".
Александр Авраменко объяснил, как правильно употреблять это слово.
Как правильно сказать "в данный момент"
Фразы "в данный момент" или "в данной ситуации" говорить не правильно, ведь это лексическая ошибка. И она одна из самых распространенных.
"Вот кому можно дать момент, дать мгновение или дать ситуацию? Дать кому-то можно книгу. Поэтому избегаем подобных калькированных российских изречений", — отмечает Авраменко.
Правильно будет сказать "в этот момент" или же "в этот момент".
"Ну или же "в этот момент", "в этой ситуации", — рассказал Авраменко.
Он также обратил внимание на фразу "в данных условиях работать невозможно".
"Правильный вариант — "в этих или условиях работать невозможно", — заметил Авраменко.
Использование правильных лексических вариантов сделает речь более грамотной.
Напомним, в украинском языке вырос спрос на использование англоязычных выражений. Популярным стало слово "хайп".
Слово "благополучие", которое часто используют украинцы, действительно является калькой по русскому языку.
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