Самые распространенные пять ошибок в ежедневном общении – советы филологов

Украинские студенты. Фото: osvitoria.media

Пассивное состояние глаголов, многословия, бездумные англицизмы, а также некоторые слова, которых желательно избегать. Филологи назвали пять ошибок, которые можно ежедневно заметить в общении.

Об этом сообщает издание LIGA.net.

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Стилисты считают, что один из способов дегуманизировать человека — назвать его лицом. Но такая традиция очень распространена — чуть ли не в каждом тексте мы видим лиц без гражданства, пожилых людей, лиц мужского и женского пола, с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц и тому подобное.

Такие формулировки присущи официальным документам и в повседневной жизни стилисты советуют избегать "канцелярщины".

Например, "внутренне перемещенных лиц" значительно экономнее называть переселенцами и переселенками.

Пассивная форма глаголов

"Вместо "мною подписаны распоряжения" можно и нужно говорить "я подписал распоряжение". Вместо "нашей командой посещены два города" — "наша команда посетила два города". Вместо "нами установлены многочисленные случаи нарушений" — "мы установили многочисленные случаи нарушений", — говорится в публикации.

Пассивный залог подходит, когда о деятеле ничего не известно или он просто не упомянут в предложении, — но для украинского языка даже в таких случаях более характерны особые конструкции, чем классический пассив:

Траву покосили. Вазу разбили. Мороженое съели.

"Кстати, пропагандисты очень любят пассивные конструкции — потому что за их безличностью легко спрятать неудобную правду. Поэтому они и говорят/пишут "Каховская плотина взорвана", "Донбасс разрушен" или "город обстрелян" — потому что, перестроив предложение, придется вспоминать, кто все это сделал", — пишет издание.

Борьба с многословием

Если в голове прочно засели именно многословные конструкции, а экономных и сжатых там нет — избежать многословия сложно. Филологи предлагают полезный список замен.

интересен тот факт, что — интересно, что

не следует пренебрегать тем, что — стоит помнить, что

в течение долгого времени, в течение длительного времени — долго

высококачественный — качественный

задавать вопросы, задавать вопросы, задавать вопросы, задавать вопросы — спрашивать, спрашивать

в случае если, в случае если, в том случае если, в том случае если, в том случае если — если

именно в этом заключается причина того, что - поэтому

относительно того, что — о том, что

были одними из первых, кто (сделал, сказал) — одними из первых (сделали, сказали)

"Деятельность" — лишнее слово

На самом деле слово "деятельность" очень редко нужно там, где его употребляют.

"Преимущественно оно возникает там, где человек не знает, что он делает, или не может сформулировать суть и смысл сделанного. "Деятельность, направленную на обеспечение порядка" уместнее назвать просто "обеспечением порядка", а "работу с целью обеспечения деятельности" — просто "работой", — отмечают лингвисты.

"Работа" — значительно более гуманный аналог "деятельности" там, где речь идет, собственно, о выполнении профессиональных обязанностей: работа правоохранительных органов, работа судебной системы, работа фонда.

Лишние англицизмы

Корпоративный жаргон, густо пересыпанный англицизмами, очень плотно засел в общении.

"Активности" не вызывают вопросов, и "митинг" прочно ассоциируется с созвоном, а не с уличной демонстрацией, и "экспертиза", которая раньше была преимущественно судебно-медицинской, стала означать что-то совсем другое", — говорится в статье.

Потому что вместо "активностей" когда-то говорили "виды работы" или "занятия". А "экспертиза" и "лучшие практики" пришли на замену хорошему и емкому слову "опыт".

Для улучшения текстов стилисты советуют не перегружать их англицизмами.

Напомним, в украинском языке вырос спрос на использование англоязычных выражений. Да, популярность приобрело слово "хайп".

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