Чи правильно казати крайній в черзі — що кажуть мовознавці

Люди в черзі. Фото ілюстративне: freepik

Мовознавці пояснили, чому почастішало недоречне вживання слова "крайній". Також філологи відповіли, у яких випадках цей прикметник в українській краще замінити словом "останній".

Про це пише видання Oboz.ua.

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Останнім часом, особливо у соцмережах, помітно почастішало вживання слова "крайній" замість "останній". Швидше за все, традиція пов'язана із забобонами. Так, люди, чия діяльність пов’язана з ризиком для життя, наприклад, військові, поліцейські, рятувальники, а також представники екстремальних професій — альпіністи, моряки, пілоти — замість "останній" говорять "крайній", щоб не наврочити. Приклад з авіації: пілоти виконують не останній рейс у сезоні, а крайній.

"І в якийсь момент, в тому числі й під впливом соцмереж, слово "крайній" увірвалося в повсякденне життя, вживати його стали всі. Можна навіть почути, що 31 грудня – "крайній день у цьому році", — йдеться в публікації.

Відомий український мовознавець Олександр Авраменко пояснив, що головне значення слова "останній" — це той, що закінчує собою ряд предметів, явищ чи дій. А "крайній" — це той, що скраю. Тому, у людей в черзі в магазині требі питати не "Хто крайній?", а "Хто останній у черзі?".

Редакторка Юлія Мороз зазначила, що "останній" слід вживати у наступних та схожих словосполученнях:

останній день місяця;

останній раз, коли їхав потягом.

Також прикметник "останній" вказує на щось найсучасніше чи найновіше:

смартфон останнього випуску;

остання надрукована книжка видавництва;

останні новини.

Натомість "крайній" — це той, що скраю: як у відомому сталому виразі "моя хата скраю". Тобто, правильним буде:

крайня хата;

він сидить крайнім;

крайній термін;

крайні заходи;

крайня межа втоми;

крайні, тобто радикальні, погляди.

Приклади правильного вживання слова "останній" і "крайній"

Гарно сміється той, хто сміється останній.

В останній день року Олег нарешті закрив дедлайн.

Марічку насторожила остання фраза.

Останній раз я їла о сьомій ранку.

Яку останню книгу ти прочитав?

Викликати поліцію — це крайній захід, розберемося самі.

Петро мав крайні погляди щодо цього питання.

Я дійшла до крайньої межі втоми.

Нагадаємо, філологи відповіли, як замінити в українській мові слово "туалет". Цей іменник можна вживати не лише для позначення приміщення, але й у контексті жіночого одягу або наведення порядку в зовнішньому вигляді.

Також Новини.LIVE писали, що у повсякденному спілкуванні зустрічається вислів "приносити вибачення". Однак це калька з російської мови, тому мовознавці рекомендують її замінити.