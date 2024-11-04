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"Крайній" чи "останній" в черзі — як правильно буде українською

4 листопада 2024 06:03
Галина Шподарева - редактор
Чи правильно казати крайній в черзі — що кажуть мовознавці
Люди в черзі. Фото ілюстративне: freepik
Галина Шподарева - редактор

Мовознавці пояснили, чому почастішало недоречне вживання слова "крайній". Також філологи відповіли, у яких випадках цей прикметник в українській краще замінити словом "останній". 

Про це пише видання Oboz.ua

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"Крайній" чи "останній" — не синоніми

Останнім часом, особливо у соцмережах, помітно почастішало вживання слова "крайній" замість "останній". Швидше за все, традиція пов'язана із забобонами. Так, люди, чия діяльність пов’язана з ризиком для життя, наприклад, військові, поліцейські, рятувальники, а також представники екстремальних професій — альпіністи, моряки, пілоти — замість "останній" говорять "крайній", щоб не наврочити. Приклад з авіації: пілоти виконують не останній рейс у сезоні, а крайній.

"І в якийсь момент, в тому числі й під впливом соцмереж, слово "крайній" увірвалося в повсякденне життя, вживати його стали всі. Можна навіть почути, що 31 грудня – "крайній день у цьому році", — йдеться в публікації. 

Відомий український мовознавець Олександр Авраменко пояснив, що головне значення слова "останній" — це той, що закінчує собою ряд предметів, явищ чи дій. А "крайній" — це той, що скраю. Тому, у людей в черзі в магазині требі питати не "Хто крайній?", а "Хто останній у черзі?".

Редакторка Юлія Мороз зазначила, що "останній" слід вживати у наступних та схожих словосполученнях:

  • останній день місяця;
  • останній раз, коли їхав потягом.

Також прикметник "останній" вказує на щось найсучасніше чи найновіше:

  • смартфон останнього випуску;
  • остання надрукована книжка видавництва;
  • останні новини.

Натомість "крайній" — це той, що скраю: як у відомому сталому виразі "моя хата скраю". Тобто, правильним буде:

  • крайня хата;
  • він сидить крайнім;
  • крайній термін;
  • крайні заходи;
  • крайня межа втоми;
  • крайні, тобто радикальні, погляди.

Приклади правильного вживання слова "останній" і "крайній"

  • Гарно сміється той, хто сміється останній.
  • В останній день року Олег нарешті закрив дедлайн.
  • Марічку насторожила остання фраза.
  • Останній раз я їла о сьомій ранку.
  • Яку останню книгу ти прочитав?
  • Викликати поліцію — це крайній захід, розберемося самі.
  • Петро мав крайні погляди щодо цього питання.
  • Я дійшла до крайньої межі втоми.

Нагадаємо, філологи відповіли, як замінити в українській мові слово "туалет". Цей іменник можна вживати не лише для позначення приміщення, але й у контексті жіночого одягу або наведення порядку в зовнішньому вигляді.

Також Новини.LIVE писали, що у повсякденному спілкуванні зустрічається вислів "приносити вибачення". Однак це калька з російської мови, тому мовознавці рекомендують її замінити.

Україна мовний скандал українці українська мова мовознавці

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