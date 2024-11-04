Правильно ли говорить крайний в очереди — что говорят языковеды

Люди в очереди. Фото иллюстративное: freepik

Языковеды объяснили, почему участилось неуместное употребление слова "крайний". Также филологи ответили, в каких случаях это прилагательное в украинском языке лучше заменить словом "последний".

Об этом пишет издание Oboz.ua.

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В последнее время, особенно в соцсетях, заметно участилось употребление слова "крайний" вместо "последний". Скорее всего, традиция связана с предрассудками. Так, люди, чья деятельность связана с риском для жизни, например, военные, полицейские, спасатели, а также представители экстремальных профессий — альпинисты, моряки, пилоты — вместо "последней" говорят "крайний", чтобы не сглазить. Пример по авиации: пилоты выполняют не последний рейс в сезоне, а крайний.

"И в какой-то момент, в том числе и под влиянием соцсетей, слово "крайний" ворвалось в повседневную жизнь, употреблять его стали все. Можно даже услышать, что 31 декабря - "крайний день в этом году"", — говорится в публикации.

Известный украинский языковед Александр Авраменко объяснил, что главное значение слова "последний" - это тот, что заканчивает ряд предметов, явлений или действий. А "крайний" — это тот, что с края. Поэтому у людей в очереди в магазине нужно спрашивать не "Кто крайний?", а "Кто последний в очереди?".

Редактор Юлия Мороз отметила, что "последний" следует употреблять в следующих и похожих словосочетаниях:

последний день месяца;

последний раз, когда ехал поездом.

Также прилагательное "последний" указывает на что-то самое современное или новейшее:

смартфон последнего выпуска;

последняя напечатанная книга издательства;

последние новости.

Зато "крайний" — это тот, что с края: как в известном постоянном выражении "моя хата с края". То есть, правильным будет:

крайний дом;

он сидит крайним;

крайний срок;

крайние меры;

крайний предел усталости;

крайние, то есть радикальные взгляды.

Примеры правильного употребления слова "последний" и "крайний"

Хорошо смеется тот, кто смеется последним.

В последний день года Олег наконец-то закрыл дедлайн.

Маричку насторожила последняя фраза.

Последний раз я ела в семь утра.

Какую последнюю книгу ты прочел?

Вызвать полицию — это крайняя мера, разберемся сами.

Петр имел крайние взгляды на этот вопрос.

Я дошла до крайнего предела усталости.

Напомним, филологи ответили, как заменить в украинском языке слово "туалет". Это существительное можно использовать не только для обозначения помещения, но и в контексте женской одежды или наведения порядка во внешнем виде.

Также Новини.LIVE писали, что в повседневном общении встречается выражение "приносить извинения". Однако это калька по русскому языку, поэтому языковеды рекомендуют его заменить.