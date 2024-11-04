Правильно ли говорить крайний в очереди — что говорят языковеды

"Крайний" или "последний" в очереди — как правильно на украинском
Языковеды объяснили, почему участилось неуместное употребление слова "крайний". Также филологи ответили, в каких случаях это прилагательное в украинском языке лучше заменить словом "последний".
Об этом пишет издание Oboz.ua.
"Крайний" или "последний" — не синонимы
В последнее время, особенно в соцсетях, заметно участилось употребление слова "крайний" вместо "последний". Скорее всего, традиция связана с предрассудками. Так, люди, чья деятельность связана с риском для жизни, например, военные, полицейские, спасатели, а также представители экстремальных профессий — альпинисты, моряки, пилоты — вместо "последней" говорят "крайний", чтобы не сглазить. Пример по авиации: пилоты выполняют не последний рейс в сезоне, а крайний.
"И в какой-то момент, в том числе и под влиянием соцсетей, слово "крайний" ворвалось в повседневную жизнь, употреблять его стали все. Можно даже услышать, что 31 декабря - "крайний день в этом году"", — говорится в публикации.
Известный украинский языковед Александр Авраменко объяснил, что главное значение слова "последний" - это тот, что заканчивает ряд предметов, явлений или действий. А "крайний" — это тот, что с края. Поэтому у людей в очереди в магазине нужно спрашивать не "Кто крайний?", а "Кто последний в очереди?".
Редактор Юлия Мороз отметила, что "последний" следует употреблять в следующих и похожих словосочетаниях:
- последний день месяца;
- последний раз, когда ехал поездом.
Также прилагательное "последний" указывает на что-то самое современное или новейшее:
- смартфон последнего выпуска;
- последняя напечатанная книга издательства;
- последние новости.
Зато "крайний" — это тот, что с края: как в известном постоянном выражении "моя хата с края". То есть, правильным будет:
- крайний дом;
- он сидит крайним;
- крайний срок;
- крайние меры;
- крайний предел усталости;
- крайние, то есть радикальные взгляды.
Примеры правильного употребления слова "последний" и "крайний"
- Хорошо смеется тот, кто смеется последним.
- В последний день года Олег наконец-то закрыл дедлайн.
- Маричку насторожила последняя фраза.
- Последний раз я ела в семь утра.
- Какую последнюю книгу ты прочел?
- Вызвать полицию — это крайняя мера, разберемся сами.
- Петр имел крайние взгляды на этот вопрос.
- Я дошла до крайнего предела усталости.
Напомним, филологи ответили, как заменить в украинском языке слово "туалет". Это существительное можно использовать не только для обозначения помещения, но и в контексте женской одежды или наведения порядка во внешнем виде.
Также Новини.LIVE писали, что в повседневном общении встречается выражение "приносить извинения". Однако это калька по русскому языку, поэтому языковеды рекомендуют его заменить.
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