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"Крайний" или "последний" в очереди — как правильно на украинском

4 ноября 2024 06:03
Галина Шподарева - редактор
Правильно ли говорить крайний в очереди — что говорят языковеды
Люди в очереди. Фото иллюстративное: freepik
Галина Шподарева - редактор

Языковеды объяснили, почему участилось неуместное употребление слова "крайний". Также филологи ответили, в каких случаях это прилагательное в украинском языке лучше заменить словом "последний".

Об этом пишет издание Oboz.ua.

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"Крайний" или "последний" — не синонимы

В последнее время, особенно в соцсетях, заметно участилось употребление слова "крайний" вместо "последний". Скорее всего, традиция связана с предрассудками. Так, люди, чья деятельность связана с риском для жизни, например, военные, полицейские, спасатели, а также представители экстремальных профессий — альпинисты, моряки, пилоты — вместо "последней" говорят "крайний", чтобы не сглазить. Пример по авиации: пилоты выполняют не последний рейс в сезоне, а крайний.

"И в какой-то момент, в том числе и под влиянием соцсетей, слово "крайний" ворвалось в повседневную жизнь, употреблять его стали все. Можно даже услышать, что 31 декабря - "крайний день в этом году"", — говорится в публикации.

Известный украинский языковед Александр Авраменко объяснил, что главное значение слова "последний" - это тот, что заканчивает ряд предметов, явлений или действий. А "крайний" — это тот, что с края. Поэтому у людей в очереди в магазине нужно спрашивать не "Кто крайний?", а "Кто последний в очереди?".

Редактор Юлия Мороз отметила, что "последний" следует употреблять в следующих и похожих словосочетаниях:

  • последний день месяца;
  • последний раз, когда ехал поездом.

Также прилагательное "последний" указывает на что-то самое современное или новейшее:

  • смартфон последнего выпуска;
  • последняя напечатанная книга издательства;
  • последние новости.

Зато "крайний" — это тот, что с края: как в известном постоянном выражении "моя хата с края". То есть, правильным будет:

  • крайний дом;
  • он сидит крайним;
  • крайний срок;
  • крайние меры;
  • крайний предел усталости;
  • крайние, то есть радикальные взгляды.

Примеры правильного употребления слова "последний" и "крайний"

  • Хорошо смеется тот, кто смеется последним.
  • В последний день года Олег наконец-то закрыл дедлайн.
  • Маричку насторожила последняя фраза.
  • Последний раз я ела в семь утра.
  • Какую последнюю книгу ты прочел?
  • Вызвать полицию — это крайняя мера, разберемся сами.
  • Петр имел крайние взгляды на этот вопрос.
  • Я дошла до крайнего предела усталости.

Напомним, филологи ответили, как заменить в украинском языке слово "туалет". Это существительное можно использовать не только для обозначения помещения, но и в контексте женской одежды или наведения порядка во внешнем виде.

Также Новини.LIVE писали, что в повседневном общении встречается выражение "приносить извинения". Однако это калька по русскому языку, поэтому языковеды рекомендуют его заменить.

Украина языковой скандал украинцы украинский язык языковеды

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