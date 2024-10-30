Як замінити слово туалет — відповідь мовознавців

Мовознавець відповів, як українською замінити слово "туалет"
В українській мові, яка славиться своєю мелодійністю, існує безліч споріднених слів. Однак чимало українців не знають, як замінити слово "туалет".
Про це повідомило видання PMG.ua.
Як замінити слово "туалет"
Воно може вживатися не лише для позначення приміщення, але й у контексті жіночого одягу або наведення порядку в зовнішньому вигляді.
Що стосується приміщення, то словом "вбиральня" можна замінити "туалет". Однак і це слово також має декілька значень: наприклад, "вбиральня" може означати кімнату в театрі, де актори гримуються. Зазначається, що "вбиральня" може вживатися з початковою літерою "у" або "в".
Нагадаємо, в Україні популярне привітання "з прошедшим", але воно є некоректним. Для покращення своєї мови варто вивчити прості варіанти, які можуть замінити суржик.
Раніше мовознавці пояснили, що означає фразеологізм "розсипати кислиці". Вислів має глибоке коріння в українській культурі.
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