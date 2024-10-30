Як замінити слово туалет — відповідь мовознавців

Вхід до вбиральні. Фото: Freepik

В українській мові, яка славиться своєю мелодійністю, існує безліч споріднених слів. Однак чимало українців не знають, як замінити слово "туалет".

Про це повідомило видання PMG.ua.

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Як замінити слово "туалет"

Воно може вживатися не лише для позначення приміщення, але й у контексті жіночого одягу або наведення порядку в зовнішньому вигляді.

Що стосується приміщення, то словом "вбиральня" можна замінити "туалет". Однак і це слово також має декілька значень: наприклад, "вбиральня" може означати кімнату в театрі, де актори гримуються. Зазначається, що "вбиральня" може вживатися з початковою літерою "у" або "в".

Нагадаємо, в Україні популярне привітання "з прошедшим", але воно є некоректним. Для покращення своєї мови варто вивчити прості варіанти, які можуть замінити суржик.

Раніше мовознавці пояснили, що означає фразеологізм "розсипати кислиці". Вислів має глибоке коріння в українській культурі.