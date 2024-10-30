Как заменить слово туалет — ответ языковедов

Вход в туалет. Фото: Freepik

В украинском языке, который славится своей мелодичностью, существует множество родственных слов. Однако многие украинцы не знают, как заменить слово "туалет".

Об этом сообщило издание PMG.ua.

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Как заменить слово "туалет"

Оно может использоваться не только для обозначения помещения, но и в контексте женской одежды или наведения порядка во внешнем виде.

Что касается помещения, то словом "вбиральня" можно заменить "туалет". Однако и это слово также имеет несколько значений: например, "вбиральня" может означать комнату в театре, где актеры гримируются. Отмечается, что "вбиральня" может использоваться с начальной буквой "у" или "в".

Напомним, в Украине популярно поздравление "с прошедшим", но оно некорректно. Для улучшения своего языка следует изучить простые варианты, которые могут заменить суржик.

Ранее языковеды объяснили, что означает фразеологизм "розсипати кислиці". Выражение имеет глубокие корни в украинской культуре.