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Как избавиться от русизма "рубаха-парень" — филолог дал ответ

12 ноября 2024 06:03
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Языковед рассказал, как на украинский перевести рубаха-парень
Девочка с плакатом в поддержку украинского языка. Иллюстративное фото: УНИАН
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Из-за многолетних попыток русифицировать украинцев наше общество часто использует много фразеологизмов, которым по незнанию не может найти соответствующий аналог в украинском языке. Одним из них является популярный фразеологизм "рубаха-парень".

Каким украинским аналогом можно заменить этот фразеологизм, рассказал в эфире "Сніданок с 1+1" языковед Александр Авраменко.

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Конечно, отмечает филолог, перевести дословно этот фразеологизм будет ошибкой: "сорочка-хлопець" — какая-то глупость. Сам фразеологизм описывает простого, открытого, активного и оптимистично настроенного человека, всегда в хорошем настроении.

Александр советует использовать такие украинские фразы:

  • щира душа;
  • хлопець-друзяка.

Вот два примера использования украинских вариантов: "Насправді Василь зовсім не зарозумілий. А дехто вважає його хлопцем-друзякою" и "Іван — щира душа. Люди до нього тягнуться, бо знають, що він не збреше і не зрадить".

Ранее искусственный интеллект назвал слова в украинском языке, которые чаще всего используются в разговорах.

Также языковые эксперты назвали пять ошибок, которые можно заметить в ежедневном общении украинцев.

русский язык слово перевод фраза украинский язык языковеды

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