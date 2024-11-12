Языковед рассказал, как на украинский перевести рубаха-парень

Девочка с плакатом в поддержку украинского языка. Иллюстративное фото: УНИАН

Из-за многолетних попыток русифицировать украинцев наше общество часто использует много фразеологизмов, которым по незнанию не может найти соответствующий аналог в украинском языке. Одним из них является популярный фразеологизм "рубаха-парень".

Каким украинским аналогом можно заменить этот фразеологизм, рассказал в эфире "Сніданок с 1+1" языковед Александр Авраменко.

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Конечно, отмечает филолог, перевести дословно этот фразеологизм будет ошибкой: "сорочка-хлопець" — какая-то глупость. Сам фразеологизм описывает простого, открытого, активного и оптимистично настроенного человека, всегда в хорошем настроении.

Александр советует использовать такие украинские фразы:

щира душа;

хлопець-друзяка.

Вот два примера использования украинских вариантов: "Насправді Василь зовсім не зарозумілий. А дехто вважає його хлопцем-друзякою" и "Іван — щира душа. Люди до нього тягнуться, бо знають, що він не збреше і не зрадить".

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