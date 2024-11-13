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Слово "получать" — языковеды объяснили, как сказать на украинском

13 ноября 2024 07:03
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Слово получать — как заменить на украинском
Девушка получает подарок. Фото: freepik.com
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Сколько раз в день мы слышим или сами употребляем русские слова, даже не задумываясь о том, что в украинском языке есть соответствия. Одним из часто употребляемых является слово "получать".

Об этом сообщили языковеды на портале "Язык – ДНК нации".

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Слово "получать" — как правильно в украинском языке

Русское слово "получать" имеет немало украинских соответствий - его можно заменить словами "діставати", "набути", "одержувати", "здобувати" или "отримувати". Языковеды отмечают, что каждое из них несет в себе определенный оттенок значения и подчеркивает особенности контекста.

Например, "отримувати" чаще всего используется, когда речь идет о пассивном принятии чего-то: получать письмо, получать зарплату. "Здобувати" же делает акцент на активных действиях, усилиях: здобувати образование, здобувати победу. 

Доставать и получать
Употребление слов "получить" и "добывать". Фото: rus-mova.in.ua

Еще один вариант слова "получать" в украинском языке — "діставати". Это соответствие используют в значении добывать, отыскивать что-либо, преодолевая трудности. 

"Діставати" также употребляется в значении "одержати" с существительными, выражающими абстрактное понятие: город дістав название, діставати решительный отпор, діставати звание, дістати признание, моральное удовлетворение.

Еще один из вариантов как заменить русское "получать" — украинское "набувати", то есть становиться владельцем, набирать чего-либо или приобретать что-то. 

Например, мы можем сказать: набувати розголосу, набувати форми або набувати ваги.

доставать и приобретать
Употребление слов "доставать" и "приобретать". Фото: rus-mova.in.ua

Дополнительные примеры перевода с русского языка:

  • Получить перевес — взяти гору.
  • Получать выговор — діставати догану.
  • Получить повреждение — зазнати (дістати) пошкодження (ушкодження).
  • Получить известность — стати відомим, набути слави (популярності).
  • Получить возможность — одержати (дістати) змогу.
  • Получать прибыль от чего-либо — брати (мати) прибуток з чого, на чому. 

Напомним, недавно мы писали о том, как избавиться от русского фразеологизма "рубаха-хлопец".

Также языковые эксперты назвали пять ошибок, которые можно заметить в ежедневном общении украинцев.

Украина русский язык украинцы слова суржик украинский язык

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