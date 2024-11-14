Мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як перекласти українською прислів'я "встречают по одежке, провожают по уму"

Дівчата обирають одяг. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Багатьом із ранніх років знайоме прислів'я "Встречают по одежке, провожают по уму". А от, як перекласти цей вислів українською, знають не всі, адже дослівний переклад буде калькою з російською.

Про українські прислів' я, які вчать, що не варто робити висновки про людину за першим враженням від її зовнішності, в експрес-уроці розповів мовознавець Олександр Авраменко.

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Як сказати українською "встречают по одежке, провожают по уму"

Мовознавець зазначив, що в українській мові є навіть кілька варіантів перекладу фрази "встречают по одежке". Наприклад, можна сказати "по одежі стрічають, а по уму випроводжують" або "не суди з одежі, а суди з розуму".

До речі, якщо маєте сумнів щодо того, чи не є слово "одежа" русизмом, то можна з цього приводу не перейматися. "Одежа" є і у словнику Грінченка, і у творах багатьох українських класиків.

Раніше мовознавці повідомили, як перекласти російське дієслово "получать". Синонімів в українській мові є чимало: "отримувати", "діставати", "набувати", "одержувати", "здобувати". А от яке з цих слів краще обрати, залежить від контексту.

Також ми повідомляли, як замінити російський фразеологізм "рубаха-парень", який характеризує просту й оптимістичну людину. Мовознавець Олександр Авраменко радить казати "щира душа" або "хлопець-друзяка".