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Как будет на украинском "встречают по одежке" — ответ языковеда

14 ноября 2024 06:03
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Языковед Александр Авраменко объяснил, как перевести на украинский пословицу "встречают по одежке, провожают по уму"
Девушки выбирают одежду. Фото иллюстративное: depositphotos.com
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Многим с ранних лет знакома пословица "Встречают по одежке, провожают по уму". А вот как перевести это выражение на украинский, знают не все, ведь дословный перевод будет калькой с русского.

Об украинских пословицах, которые учат, что не стоит делать выводы о человеке по первому впечатлению от его внешности, в экспресс-уроке рассказал языковед Александр Авраменко.

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Как сказать на украинском "встречают по одежке, провожают по уму"

Языковед отметил, что в украинском языке есть даже несколько вариантов перевода фразы "встречают по одежке". Например, можно сказать "по одежі стрічають, а по уму випроводжують" или "не суди з одежі, а суди з розуму".

Кстати, если сомневаетесь в том, не является ли слово "одежа" русизмом, то можно по этому поводу не беспокоиться. "Одежа" есть и в словаре Гринченко, и в произведениях многих украинских классиков.

Ранее языковеды сообщили, как перевести русский глагол "получать" . Синонимов в украинском языке немало: "отримувати", "діставати", "набувати", "одержувати", "здобувати". Какое из этих слов лучше выбрать, зависит от контекста.

Также мы сообщали, как заменить русский фразеологизм "рубаха-парень", который характеризует простого и оптимистического человека. Языковед Александр Авраменко советует говорить "щира душа" или "хлопець-друзяка".

украинский язык слово фраза язык перевод языковеды

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