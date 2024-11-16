Филологи рассказали, чем заменить русизм кулек украинскими аналогами

Женщина с пакетом в продуктовом магазине. Иллюстративное фото: pixels.com

В Украине довольно часто люди используют слово "кулек", хотя на самом деле оно является заимствованием из языка агрессора. Филологи рассматривают это слово как суржиковый элемент.

О вариантах замены русизма "кулек" украинскими аналогами рассказал Telegraf.

Читайте также:

Как будет "кулек" по-украински

В целом, этимология и современное употребление слова "кулек" ставят под сомнение его приемлемость в литературном языке.

Языковеды рекомендуют использовать удельные украинские аналоги, такие как:

пакет;

торба;

пакетик;

торбинка;

мішок;

мішечок.

Хотя Словарь украинского языка в 11 томах определяет пакет как бумажный мешок, современное понимание этого слова охватывает разнообразные материалы и формы.

Использование удельных украинских слов является важным шагом в сохранении чистоты и богатства национального языка. Это позволяет избежать недоразумений, связанных с заимствованиями, и подчеркнуть языковую идентичность, говорят филологи.

Ранее языковед Александр Авраменко рассказал, как перевести пословицу "Встречают по одежке, провожают по уму". В украинском языке есть даже несколько синонимов к этому изречению.

Также мы сообщали, как перевести русский глагол "получать". В зависимости от контекста можно сказать "отримувати", "діставати", "набувати", "одержувати" та "здобувати".