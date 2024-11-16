Филологи рассказали, чем заменить русизм кулек украинскими аналогами

Как избавиться от русизма "кулек" — языковеды назвали аналог
В Украине довольно часто люди используют слово "кулек", хотя на самом деле оно является заимствованием из языка агрессора. Филологи рассматривают это слово как суржиковый элемент.
О вариантах замены русизма "кулек" украинскими аналогами рассказал Telegraf.
Как будет "кулек" по-украински
В целом, этимология и современное употребление слова "кулек" ставят под сомнение его приемлемость в литературном языке.
Языковеды рекомендуют использовать удельные украинские аналоги, такие как:
- пакет;
- торба;
- пакетик;
- торбинка;
- мішок;
- мішечок.
Хотя Словарь украинского языка в 11 томах определяет пакет как бумажный мешок, современное понимание этого слова охватывает разнообразные материалы и формы.
Использование удельных украинских слов является важным шагом в сохранении чистоты и богатства национального языка. Это позволяет избежать недоразумений, связанных с заимствованиями, и подчеркнуть языковую идентичность, говорят филологи.
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