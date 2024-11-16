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Как избавиться от русизма "кулек" — языковеды назвали аналог

16 ноября 2024 06:03
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Филологи рассказали, чем заменить русизм кулек украинскими аналогами
Женщина с пакетом в продуктовом магазине. Иллюстративное фото: pixels.com
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В Украине довольно часто люди используют слово "кулек", хотя на самом деле оно является заимствованием из языка агрессора. Филологи рассматривают это слово как суржиковый элемент.

О вариантах замены русизма "кулек" украинскими аналогами рассказал Telegraf.

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В целом, этимология и современное употребление слова "кулек" ставят под сомнение его приемлемость в литературном языке.

Языковеды рекомендуют использовать удельные украинские аналоги, такие как:

  • пакет;
  • торба;
  • пакетик;
  • торбинка;
  • мішок;
  • мішечок.

Хотя Словарь украинского языка в 11 томах определяет пакет как бумажный мешок, современное понимание этого слова охватывает разнообразные материалы и формы.

Использование удельных украинских слов является важным шагом в сохранении чистоты и богатства национального языка. Это позволяет избежать недоразумений, связанных с заимствованиями, и подчеркнуть языковую идентичность, говорят филологи.

Ранее языковед Александр Авраменко рассказал, как перевести пословицу "Встречают по одежке, провожают по уму". В украинском языке есть даже несколько синонимов к этому изречению.

Также мы сообщали, как перевести русский глагол "получать". В зависимости от контекста можно сказать "отримувати", "діставати", "набувати", "одержувати" та "здобувати".

русский язык украинский язык слово суржик перевод

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