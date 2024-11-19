Собутильник українською — як правильно сказати

Компанія розпиває алкоголь. Фото: Pinterest

Внаслідок тривалого впливу російської мови на українську, деякі слова використовуються не зовсім коректно. Одним із таких є термін "собутильник".

Про це повідомляє Радіо Трек.

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Як сказати українською "собутильник"

Російське слово "собутильник" позначає людину, з якою розділяється пиття алкоголю. Українські мовознавці пропонують кілька відповідників цього слова.

Найбільш точним є слово "почарківець", яке є прямим перекладом з російської мови.

Іншим варіантом може бути "горілчаний брат" — вираз, що часто зустрічається в українській літературі, та "чоповий брат", що походить від слова "чіп" — дерев’яної пробки для закриття посудин.

Крім того, можна використовувати і такі синоніми як:

супияк

сучарник

співпляшкар

товариш по чарці

Ці варіанти дозволяють більш точно та коректно передавати значення в українській мові, підкреслюючи її автентичність.

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