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Як українською сказати "собутильник" — варіанти та нюанси

19 листопада 2024 06:03
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Собутильник українською — як правильно сказати
Компанія розпиває алкоголь. Фото: Pinterest
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Внаслідок тривалого впливу російської мови на українську, деякі слова використовуються не зовсім коректно. Одним із таких є термін "собутильник".

Про це повідомляє Радіо Трек.

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Як сказати українською "собутильник"

Російське слово "собутильник" позначає людину, з якою розділяється пиття алкоголю. Українські мовознавці пропонують кілька відповідників цього слова.

Найбільш точним є слово "почарківець", яке є прямим перекладом з російської мови.

Іншим варіантом може бути "горілчаний брат" — вираз, що часто зустрічається в українській літературі, та "чоповий брат", що походить від слова "чіп" — дерев’яної пробки для закриття посудин.

Крім того, можна використовувати і такі синоніми як:

  • супияк
  • сучарник
  • співпляшкар
  • товариш по чарці

Ці варіанти дозволяють більш точно та коректно передавати значення в українській мові, підкреслюючи її автентичність.

Раніше ми пояснювали, як правильно казати українською фразу "в случае необходимости".

Також ми повідомляли, як перекласти російське дієслово "получать". Залежно від контексту можна використовувати кілька українських відповідників.

російські війська українська мова слово переклад мовознавці

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