Собутыльник на украинском — как правильно сказать

Компания распивает алкоголь. Фото: Pinterest

В результате длительного влияния русского языка на украинский, некоторые слова используются не совсем корректно. Одним из таких есть термин "собутыльник".

Об этом сообщает Радио Трек.

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Как сказать на украинском "собутыльник"

Русское слово "собутыльник" обозначает человека, с которым разделяется питье алкоголя. Украинские языковеды предлагают несколько соответсвий этого слова.

Наиболее точным является слово "почарківець", являющееся прямым переводом с русского языка.

Другим вариантом может быть "горілчаний брат" — часто встречающееся в украинской литературе выражение, и "чоповий брат", происходящий от слова "чип" — деревянной пробки для закрытия сосудов.

Кроме того, можно использовать и такие синонимы как:

супияк

сучарник

співпляшкар

товариш по чарці

Эти варианты позволяют более точно и корректно передавать значение в украинском языке, подчеркивая его аутентичность.

Раньше мы объясняли, как правильно говорить по-украински фразу "в случае необходимости".

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