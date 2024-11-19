Собутыльник на украинском — как правильно сказать

Как на украинском сказать "собутыльник" — варианты и нюансы
В результате длительного влияния русского языка на украинский, некоторые слова используются не совсем корректно. Одним из таких есть термин "собутыльник".
Об этом сообщает Радио Трек.
Как сказать на украинском "собутыльник"
Русское слово "собутыльник" обозначает человека, с которым разделяется питье алкоголя. Украинские языковеды предлагают несколько соответсвий этого слова.
Наиболее точным является слово "почарківець", являющееся прямым переводом с русского языка.
Другим вариантом может быть "горілчаний брат" — часто встречающееся в украинской литературе выражение, и "чоповий брат", происходящий от слова "чип" — деревянной пробки для закрытия сосудов.
Кроме того, можно использовать и такие синонимы как:
- супияк
- сучарник
- співпляшкар
- товариш по чарці
Эти варианты позволяют более точно и корректно передавать значение в украинском языке, подчеркивая его аутентичность.
Раньше мы объясняли, как правильно говорить по-украински фразу "в случае необходимости".
Также мы сообщали, как перевести русский глагол "получать". В зависимости от контекста можно использовать несколько украинских соответствий.
Читайте Новини.LIVE!