Мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як правильно сказати українською "в случае необходимости"

Спілкування жінок. Фото ілюстративне: Pexels

Якщо треба перекласти на українську мову російській вислів "в случае необходимости", нерідко люди можуть сказати "-необхідності". Однак такий переклад є помилковим, як і дослівне відтворення багатьох інших російських фраз.

Яким буде правильний переклад, розповів відомий мовознавець Олександр Авраменко.

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Як сказати українською "в случае необходимости" та інші вислови

"Сьогодні поговоримо про слово "випадок", яке часто вживають не там, де треба. Скажімо, мовне кліше "у випадку необхідності" — це банальна калька, тобто буквальний переклад російського вислову "в случае необходимости". А правильний відповідник такий — "у разі потреби" або "за потреби", — зазначив мовознавець.

Також Олександр Авраменко навів ще декілька прикладів схожих висловів, які в багатьох випадках люди можуть говорити неправильно. Зокрема:

в російській мові фраза звучить "в большинстве случаев" — в українській правильно казати "здебільшого" або "переважно";

російській вислів "ни в коем случае" — перекладається як "у жодному разі";

російське словосполучення "от случая к случаю" — в українській мові правильно казати "коли-не-коли", "вряди годи".

"Отже, запам’ятайте кліше, у яких слово "випадок" зайве. Насамкінець лише додам — вивчаймо мову, яку передали нам наші предки", — резюмував він.

Нагадаємо, що Олександр Авраменко також пояснював , як правильно перекласти на українську мову фразу "по умолчанию". Оскільки варіант "за замовчуванням" — це вираз російською кальки.

Також ми писали, як правильно казати українською російське дієслово "получать". Синонімів є чимало: "отримувати", "діставати", "набувати", "одержувати", "здобувати". Проте яке з цих слів краще обрати, залежить від контексту.