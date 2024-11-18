Мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як правильно сказати українською "в случае необходимости"

Як казати українською "в случае необходимости" — пояснення
Якщо треба перекласти на українську мову російській вислів "в случае необходимости", нерідко люди можуть сказати "-необхідності". Однак такий переклад є помилковим, як і дослівне відтворення багатьох інших російських фраз.
Яким буде правильний переклад, розповів відомий мовознавець Олександр Авраменко.
Як сказати українською "в случае необходимости" та інші вислови
"Сьогодні поговоримо про слово "випадок", яке часто вживають не там, де треба. Скажімо, мовне кліше "у випадку необхідності" — це банальна калька, тобто буквальний переклад російського вислову "в случае необходимости". А правильний відповідник такий — "у разі потреби" або "за потреби", — зазначив мовознавець.
Також Олександр Авраменко навів ще декілька прикладів схожих висловів, які в багатьох випадках люди можуть говорити неправильно. Зокрема:
- в російській мові фраза звучить "в большинстве случаев" — в українській правильно казати "здебільшого" або "переважно";
- російській вислів "ни в коем случае" — перекладається як "у жодному разі";
- російське словосполучення "от случая к случаю" — в українській мові правильно казати "коли-не-коли", "вряди годи".
"Отже, запам’ятайте кліше, у яких слово "випадок" зайве. Насамкінець лише додам — вивчаймо мову, яку передали нам наші предки", — резюмував він.
Нагадаємо, що Олександр Авраменко також пояснював , як правильно перекласти на українську мову фразу "по умолчанию". Оскільки варіант "за замовчуванням" — це вираз російською кальки.
Також ми писали, як правильно казати українською російське дієслово "получать". Синонімів є чимало: "отримувати", "діставати", "набувати", "одержувати", "здобувати". Проте яке з цих слів краще обрати, залежить від контексту.
Читайте Новини.LIVE!