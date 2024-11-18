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Як казати українською "в случае необходимости" — пояснення

18 листопада 2024 06:03
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як правильно сказати українською "в случае необходимости"
Спілкування жінок. Фото ілюстративне: Pexels
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Якщо треба перекласти на українську мову російській вислів "в случае необходимости", нерідко люди можуть сказати "-необхідності". Однак такий переклад є помилковим, як і дослівне відтворення багатьох інших російських фраз.

Яким буде правильний переклад, розповів відомий мовознавець Олександр Авраменко.

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"Сьогодні поговоримо про слово "випадок", яке часто вживають не там, де треба. Скажімо, мовне кліше "у випадку необхідності" — це банальна калька, тобто буквальний переклад російського вислову "в случае необходимости". А правильний відповідник такий — "у разі потреби" або "за потреби", — зазначив мовознавець.

Також Олександр Авраменко навів ще декілька прикладів схожих висловів, які в багатьох випадках люди можуть говорити неправильно. Зокрема:

  • в російській мові фраза звучить "в большинстве случаев" — в українській правильно казати "здебільшого" або "переважно";
  • російській вислів "ни в коем случае" — перекладається як "у жодному разі";
  • російське словосполучення "от случая к случаю" — в українській мові правильно казати "коли-не-коли", "вряди годи".

"Отже, запам’ятайте кліше, у яких слово "випадок" зайве. Насамкінець лише додам — вивчаймо мову, яку передали нам наші предки", — резюмував він.

Нагадаємо, що Олександр Авраменко також пояснював , як правильно перекласти на українську мову фразу "по умолчанию". Оскільки варіант "за замовчуванням" — це вираз російською кальки.

Також ми писали, як правильно казати українською російське дієслово "получать". Синонімів є чимало: "отримувати", "діставати", "набувати", "одержувати", "здобувати". Проте яке з цих слів краще обрати, залежить від контексту. 

російська мова українська мова слово Олександр Авраменко переклад мовознавці

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Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

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