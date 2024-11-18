Языковед Александр Авраменко объяснил, как правильно сказать по-украински "в случае необходимости"

Как говорить по-украински "в случае необходимости" — объяснение
Если нужно перевести на украинский язык русское высказывание "в случае необходимости", нередко люди могут сказать "у випадку необхідності". Однако такой перевод ошибочный, как и дословное воспроизведение многих других российских фраз.
Каким будет правильный перевод, рассказал известный языковед Александр Авраменко.
Как сказать на украинском "в случае необходимости" и другие высказывания
"Сегодня поговорим о слове "випадок", которое часто употребляют не там, где надо. Скажем, языковое клише "у випадку необхідності" — это банальная калька, то есть буквальный перевод русского изречения "в случае необходимости". А правильный соответствующий такой — "у разі потреби" или "за потреби", — отметил языковед.
Также Александр Авраменко привел еще несколько примеров схожих высказываний, которые во многих случаях люди могут говорить неправильно. В частности:
- в русском языке фраза звучит "в большинстве случаев" — в украинском правильно говорить "здебільшого" или "переважно";
- русское выражение "ни в коем случае" — переводится как "у жодному разі";
- русское словосочетание "от случая к случаю" — в украинском языке правильно говорить "коли-не-коли", "вряди годи".
"Итак, запомните клише, в которых слово "випадок" лишнее. В заключение только добавлю — изучим язык, который передали нам наши предки", — резюмировал он.
Напомним, что Александр Авраменко также объяснял, как правильно перевести на украинский язык фразу "по умолчанию". Поскольку вариант "за замовчуванням" — это выражение на русском кальки.
Также мы писали, как правильно говорить по-украински русский глагол "получат". Синонимов немало: "отримувати", "діставати", "набувати", "одержувати", "здобувати". Однако какое из этих слов лучше выбрать, зависит от контекста.
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