Слово дедлайн в українській мові

Що таке "дедлайн" і як це слово сказати українською
Українською мовою слово "дедлайн" можна перекласти як "кінцевий термін", "граничний строк", або "остання дата". Хоча "дедлайн" часто використовується в повсякденному мовленні і вважається загальнозрозумілим, ці варіанти є точнішими відповідниками, особливо в офіційних текстах.
Новини.LIVE розглянули етимологію слова "дедлайн".
"Дедлайн" українською
Варто зазначити, що інші варіанти, такі як "термін здачі" або "крайній термін", також можуть передавати суть поняття "дедлайн" залежно від контексту.
Слово "дедлайн" є досить поширеним в українській мові, особливо в професійних і ділових колах. Воно часто використовується в офісному спілкуванні, медіа, освіті та інших сферах, де важливо підкреслити крайній строк виконання певного завдання. Попри те, що слово "дедлайн" є запозиченням з англійської мови, воно стало загальнозрозумілим і навіть увійшло до українських словників іншомовних слів, хоча офіційні рекомендації інколи пропонують використовувати українські аналоги, як-от "кінцевий термін" чи "граничний строк".
Дослідження в сфері мовознавства вказують, що мовні запозичення, такі як "дедлайн", активно входять у повсякденний вжиток, особливо у зв’язку з глобалізацією та впливом англійської мови.
Нагадаємо, в українській мові зріс попит на використання англомовних виразів. Популярним стало слово "хайп".
Слово "благополуччя", яке часто використовують українці, насправді є калькою з російської мови.
Читайте Новини.LIVE!