Слово дедлайн в українській мові

Люди працюють в офісі. Фото: Freepik

Українською мовою слово "дедлайн" можна перекласти як "кінцевий термін", "граничний строк", або "остання дата". Хоча "дедлайн" часто використовується в повсякденному мовленні і вважається загальнозрозумілим, ці варіанти є точнішими відповідниками, особливо в офіційних текстах.

Новини.LIVE розглянули етимологію слова "дедлайн".

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Варто зазначити, що інші варіанти, такі як "термін здачі" або "крайній термін", також можуть передавати суть поняття "дедлайн" залежно від контексту.

Слово "дедлайн" є досить поширеним в українській мові, особливо в професійних і ділових колах. Воно часто використовується в офісному спілкуванні, медіа, освіті та інших сферах, де важливо підкреслити крайній строк виконання певного завдання. Попри те, що слово "дедлайн" є запозиченням з англійської мови, воно стало загальнозрозумілим і навіть увійшло до українських словників іншомовних слів, хоча офіційні рекомендації інколи пропонують використовувати українські аналоги, як-от "кінцевий термін" чи "граничний строк".

Дослідження в сфері мовознавства вказують, що мовні запозичення, такі як "дедлайн", активно входять у повсякденний вжиток, особливо у зв’язку з глобалізацією та впливом англійської мови.

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