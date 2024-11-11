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Что такое "дедлайн" и как это слово сказать на украинском

11 ноября 2024 06:03
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор
Слово дедлайн в украинском языке
Люди, работающие в офисе. Фото: Freepik
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор

На украинский язык слово "дедлайн" можно перевести как "конечный термин", "предельный срок" или "последняя дата". Хотя "дедлайн" часто используется в повседневной речи и считается общепонятным, эти варианты являются более точными соответствиями, особенно в официальных текстах.

Новини.LIVE рассмотрели этимологию слова "дедлайн".

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"Дедлайн" на украинском

Следует отметить, что другие варианты, такие как "срок сдачи" или "крайний срок" также могут передавать суть понятия "дедлайн" в зависимости от контекста.

Слово "дедлайн" достаточно распространено в украинском языке, особенно в профессиональных и деловых кругах. Оно часто используется в офисном общении, медиа, образовании и других областях, где важно подчеркнуть крайний срок выполнения определенной задачи. Несмотря на то, что слово "дедлайн" является заимствованием из английского языка, оно стало общепонятным и даже вошло в украинские словари иностранных слов, хотя официальные рекомендации иногда предлагают использовать украинские аналоги, например "конечный термин" или "предельный срок".

Исследования в области языкознания указывают, что языковые заимствования, такие как "дедлайн", активно входят в повседневное употребление, особенно в связи с глобализацией и влиянием английского языка.

Напомним, в украинском языке вырос спрос на использование англоязычных выражений. Популярным стало слово "хайп".

Слово "благополучие", которое часто используют украинцы, действительно является калькой с русского языка.

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