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Як перекласти українською "творог" — пояснення мовознавця

15 листопада 2024 06:03
Чекарьова Марія - редактор
Як правильно перекласти українською слово "творог"
Тарілка із кисломолочним сиром. Фото: istockphoto.com
Чекарьова Марія - редактор

У повсякденному спілкуванні ми іноді вживаємо росіянізми. Наприклад, кисломолочний продукт, з якого можна робити сирники та запіканки, багато хто називає "творогом". Насправді ж такого слова в українській немає.

Про те, якими українськими синонімами можна замінити "творог", пояснила авторка й ведуча програми "Говори українською" на Радіо Трек Оля Багній. 

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"Продукт із молока різних тварин, що готується шляхом зброджування його сичугом або різними молочнокислими бактеріями і відокремленням сироватки називається сиром. Ну а харчовий продукт, який виготовляють у вигляді напівтвердої чи твердої маси, яку одержують зі сквашування молока і подальшої обробки згустку, називають — твердий сир", — пояснила Багній.

Ще однією назвою сиру є будз або буц. Такий продукт зі свіжовидоєного молока за допомогою сквашування ферментом виготовляють на полонинах.

"Грудочки сиру викладають на марлю для обтікання. Готовий будз укладають на полиці для висушування. Свіжий будз є швидкопсувним продуктом, тому для тривалого зберігання його піддають копченню або готують із нього бринзу, перетираючи із сіллю", — зазначила ведуча.

Раніше мовознавець Олександр Авраменко розповів, як перекласти прислів'я "Встречают по одежке, провожают по уму". В українській мові є навіть декілька синонімів до цього вислову.

Також ми повідомляли, як перекласти російське дієслово "получать". Залежно від контексту можна сказати "отримувати", "діставати", "набувати", "одержувати" та "здобувати".

українська мова слово кисломолочний сир переклад мовознавці

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