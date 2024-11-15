Как правильно перевести на украинский слово "творог"

Тарелка с творогом. Фото: istockphoto.com

В повседневном общении мы иногда употребляем русизмы. Например, кисломолочный продукт, из которого можно делать сырники и запеканки, многие называют "творогом". На самом же деле такого слова в украинском нет.

О том, какими украинскими синонимами можно заменить "творог", объяснила автор и ведущая программы "Говори українською" на Радио Трек Оля Багний.

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"Продукт из молока разных животных, который готовится путем сбраживания его сычугом или различными молочнокислыми бактериями и отделением сыворотки, называется сыром. Ну а пищевой продукт, который изготовляют в виде полутвердой или твердой массы, получаемой из сквашивания молока и последующей обработки сгустка, называют — твердый. сыр", — объяснила Багний.

Еще одним названием сыра является будз или буц. Такой продукт из свежевыдоенного молока с помощью сквашивания ферментом изготовляют на горных долинах.

"Грудки сыра выкладывают на марлю для обтекания. Готовый будз укладывают на полки для высушивания. Свежий будз является скоропортящимся продуктом, поэтому для длительного хранения его подвергают копчению или готовят из него брынзу, перетирая с солью", — отметила ведущая.

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