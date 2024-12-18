Неологізми воєнного часу — 10 найпопулярніших слів за час війни

Українські військові. Фото: armyinform.com.ua

З початку повномасштабного вторгнення Росії в українській мові з'явилося чимало неологізмів, які стали відомими по всьому світу. Ось десять найпопулярніших слів, які стали найпоширенішими в умовах воєнного стану.

Про це повідомляють Факти ICTV.

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Донатити

Це один з найважливіших новотворів, які з'явилися під час війни і не потребують пояснення. Слово походить від англійського donate (жертвувати) та означає добровільну пожертву на допомогу.

Бавовна

Це слово вживається для позначення вибухів на території Росії або на тимчасово окупованих територіях України.

Мопед

Мопед вже давно асоціюється не з видом транспорту, а з ворожим ударним дроном типу Shahed. Його так почали називати через специфічний звук, який він видає, коли перебуває в повітряному просторі.

Коридор/калідор

Після вторгнення Росії в Україну цей термін отримав ще одне значення: укриття, в якому можна пересидіти повітряну атаку країни-агресора.

Приліт

Це слово означає влучання снарядом, ракетою, безпілотником чи іншою зброєю.

Ухилянт

Цей термін використовують для людей, які будь-якими способами намагаються уникнути мобілізації до війська.

"Русский мір"

Це зневажливе найменування всього, що несе Росія на окуповані нею землі, та стилю життя росіян загалом, де панує брехня, злидні, насильство тощо.

Свинособаки

Це слово — зневажливе звертання до росіян. Як виявилось, походить воно від німецького schweinhunden.

Задвохсотити

Це слово означає "вбити окупанта", тобто зробити його двохсотим. Цей вислів походить з військової термінології.

Піксель

Цей термін використовують для позначення військової форми Збройних сил України, яка має відповідне забарвлення.

Крім вищезгаданих, за час російсько-української війни з'явилося набагато більше неологізмів. З ними складають меми, вірші, пісні та дописи у соцмережах. Багато мовознавців кажуть, що таке явище є позитивним, адже це свідчить про те, що мова підлаштовується під нові реалії, а народ, попри все, живе.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як з'явилось слово "макронити", і що воно означає.

Також ми писали, що українське ім'я Таня, яке є зменшувальною формою імені Тетяна, у польській мові має зовсім інше значення. Це слово перекладається як "дешева", тож може викликати непорозуміння.