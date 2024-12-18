Неологізми воєнного часу — 10 найпопулярніших слів за час війни

Неологізми війни — 10 слів, які стали нашою реальністю
З початку повномасштабного вторгнення Росії в українській мові з'явилося чимало неологізмів, які стали відомими по всьому світу. Ось десять найпопулярніших слів, які стали найпоширенішими в умовах воєнного стану.
Про це повідомляють Факти ICTV.
Десять неологізмів воєнного часу
- Донатити
Це один з найважливіших новотворів, які з'явилися під час війни і не потребують пояснення. Слово походить від англійського donate (жертвувати) та означає добровільну пожертву на допомогу.
- Бавовна
Це слово вживається для позначення вибухів на території Росії або на тимчасово окупованих територіях України.
- Мопед
Мопед вже давно асоціюється не з видом транспорту, а з ворожим ударним дроном типу Shahed. Його так почали називати через специфічний звук, який він видає, коли перебуває в повітряному просторі.
- Коридор/калідор
Після вторгнення Росії в Україну цей термін отримав ще одне значення: укриття, в якому можна пересидіти повітряну атаку країни-агресора.
- Приліт
Це слово означає влучання снарядом, ракетою, безпілотником чи іншою зброєю.
- Ухилянт
Цей термін використовують для людей, які будь-якими способами намагаються уникнути мобілізації до війська.
- "Русский мір"
Це зневажливе найменування всього, що несе Росія на окуповані нею землі, та стилю життя росіян загалом, де панує брехня, злидні, насильство тощо.
- Свинособаки
Це слово — зневажливе звертання до росіян. Як виявилось, походить воно від німецького schweinhunden.
- Задвохсотити
Це слово означає "вбити окупанта", тобто зробити його двохсотим. Цей вислів походить з військової термінології.
- Піксель
Цей термін використовують для позначення військової форми Збройних сил України, яка має відповідне забарвлення.
Крім вищезгаданих, за час російсько-української війни з'явилося набагато більше неологізмів. З ними складають меми, вірші, пісні та дописи у соцмережах. Багато мовознавців кажуть, що таке явище є позитивним, адже це свідчить про те, що мова підлаштовується під нові реалії, а народ, попри все, живе.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, як з'явилось слово "макронити", і що воно означає.
Також ми писали, що українське ім'я Таня, яке є зменшувальною формою імені Тетяна, у польській мові має зовсім інше значення. Це слово перекладається як "дешева", тож може викликати непорозуміння.
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