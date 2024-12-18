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Неологізми війни — 10 слів, які стали нашою реальністю

18 грудня 2024 12:17
Карина Приходько - Редактор
Неологізми воєнного часу — 10 найпопулярніших слів за час війни
Українські військові. Фото: armyinform.com.ua
Карина Приходько - Редактор

З початку повномасштабного вторгнення Росії в українській мові з'явилося чимало неологізмів, які стали відомими по всьому світу. Ось десять найпопулярніших слів, які стали найпоширенішими в умовах воєнного стану.

Про це повідомляють Факти ICTV

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Десять неологізмів воєнного часу

  • Донатити

Це один з найважливіших новотворів, які з'явилися під час війни і не потребують пояснення. Слово походить від англійського donate (жертвувати) та означає добровільну пожертву на допомогу. 

  • Бавовна

Це слово вживається для позначення вибухів на території Росії або на тимчасово окупованих територіях України. 

  • Мопед

Мопед вже давно асоціюється не з видом транспорту, а з ворожим ударним дроном типу Shahed. Його так почали називати через специфічний звук, який він видає, коли перебуває в повітряному просторі. 

  • Коридор/калідор

Після вторгнення Росії в Україну цей термін отримав ще одне значення: укриття, в якому можна пересидіти повітряну атаку країни-агресора. 

  • Приліт

Це слово означає влучання снарядом, ракетою, безпілотником чи іншою зброєю.

  • Ухилянт

Цей термін використовують для людей, які будь-якими способами намагаються уникнути мобілізації до війська.

  • "Русский мір"

Це зневажливе найменування всього, що несе Росія на окуповані нею землі, та стилю життя росіян загалом, де панує брехня, злидні, насильство тощо.

  • Свинособаки

Це слово — зневажливе звертання до росіян. Як виявилось, походить воно від німецького schweinhunden.

  • Задвохсотити

Це слово означає "вбити окупанта", тобто зробити його двохсотим. Цей вислів походить з військової термінології. 

  • Піксель

Цей термін використовують для позначення військової форми Збройних сил України, яка має відповідне забарвлення.

Крім вищезгаданих, за час російсько-української війни з'явилося набагато більше неологізмів. З ними складають меми, вірші, пісні та дописи у соцмережах. Багато мовознавців кажуть, що таке явище є позитивним, адже це свідчить про те, що мова підлаштовується під нові реалії, а народ, попри все, живе.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як з'явилось слово "макронити", і що воно означає. 

Також ми писали, що українське ім'я Таня, яке є зменшувальною формою імені Тетяна, у польській мові має зовсім інше значення. Це слово перекладається як "дешева", тож може викликати непорозуміння.

українці українська мова військові війна в Україні цивільні

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