Неологизмы военного времени — 10 самых популярных слов за время войны

Неологизмы войны — 10 слов, которые стали нашей реальностью
С начала полномасштабного вторжения России в украинском языке появилось немало неологизмов, ставших известными по всему миру. Вот десять самых популярных слов, ставших самыми распространенными в условиях военного положения.
Об этом сообщают Факты ICTV.
Десять неологизмов военного времени
- Донатить
Это одно из важнейших новообразований, появившихся во время войны и не нуждающихся в объяснении. Слово происходит от английского donate (жертвовать) и означает добровольное пожертвование в помощь.
- Хлопок
Это слово используется для обозначения взрывов на территории России или на временно оккупированных территориях Украины.
- Мопед
Мопед уже давно ассоциируется не с видом транспорта, а с вражеским ударным дроном типа Shahed. Его так стали называть из-за специфического звука, который он издает, когда находится в воздушном пространстве.
- Коридор/колидор
После вторжения России в Украину этот термин получил еще одно значение: укрытие, в котором можно пересидеть воздушную атаку страны-агрессора.
- Прилет
Это слово означает попадание снарядом, ракетой, беспилотником или другим оружием.
- Уклонист
Этот термин используется для людей, которые любыми способами пытаются избежать мобилизации в армию.
- "Русский мир"
Это пренебрежительное наименование всего, что несет Россия на оккупированные ею земли, и образ жизни россиян в целом, где царит ложь, нищета, насилие и т.д.
- Свинособаки
Это слово — пренебрежительное обращение к россиянам. Как оказалось, происходит от немецкого schweinhunden.
- Задвухсотить
Это слово означает "убить оккупанта", то есть сделать его двухсотым. Это выражение происходит из военной терминологии.
- Пиксель
Этот термин используется для обозначения военной формы Вооруженных сил Украины, которая имеет соответствующую окраску.
Кроме вышеупомянутых, за время российско-украинской войны появилось гораздо больше неологизмов. С ними составляют мемы, стихи, песни и сообщения в соцсетях. Многие языковеды говорят, что такое явление является положительным, ведь это свидетельствует о том, что язык подстраивается под новые реалии, а народ, несмотря ни на что, живет.
Напомним, недавно мы писали, как появилось слово "макронить", и что оно означает.
Также мы писали, что украинское имя Таня, являющееся уменьшительной формой имени Татьяна, в польском языке имеет совсем другое значение. Это слово переводится как "дешевая", так что может вызвать недоразумение.
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