Неологизмы военного времени — 10 самых популярных слов за время войны

Украинские военные. Фото: armyinform.com.ua

С начала полномасштабного вторжения России в украинском языке появилось немало неологизмов, ставших известными по всему миру. Вот десять самых популярных слов, ставших самыми распространенными в условиях военного положения.

Об этом сообщают Факты ICTV.

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Донатить

Это одно из важнейших новообразований, появившихся во время войны и не нуждающихся в объяснении. Слово происходит от английского donate (жертвовать) и означает добровольное пожертвование в помощь.

Хлопок

Это слово используется для обозначения взрывов на территории России или на временно оккупированных территориях Украины.

Мопед

Мопед уже давно ассоциируется не с видом транспорта, а с вражеским ударным дроном типа Shahed. Его так стали называть из-за специфического звука, который он издает, когда находится в воздушном пространстве.

Коридор/колидор

После вторжения России в Украину этот термин получил еще одно значение: укрытие, в котором можно пересидеть воздушную атаку страны-агрессора.

Прилет

Это слово означает попадание снарядом, ракетой, беспилотником или другим оружием.

Уклонист

Этот термин используется для людей, которые любыми способами пытаются избежать мобилизации в армию.

"Русский мир"

Это пренебрежительное наименование всего, что несет Россия на оккупированные ею земли, и образ жизни россиян в целом, где царит ложь, нищета, насилие и т.д.

Свинособаки

Это слово — пренебрежительное обращение к россиянам. Как оказалось, происходит от немецкого schweinhunden.

Задвухсотить

Это слово означает "убить оккупанта", то есть сделать его двухсотым. Это выражение происходит из военной терминологии.

Пиксель

Этот термин используется для обозначения военной формы Вооруженных сил Украины, которая имеет соответствующую окраску.

Кроме вышеупомянутых, за время российско-украинской войны появилось гораздо больше неологизмов. С ними составляют мемы, стихи, песни и сообщения в соцсетях. Многие языковеды говорят, что такое явление является положительным, ведь это свидетельствует о том, что язык подстраивается под новые реалии, а народ, несмотря ни на что, живет.

Напомним, недавно мы писали, как появилось слово "макронить", и что оно означает.

Также мы писали, что украинское имя Таня, являющееся уменьшительной формой имени Татьяна, в польском языке имеет совсем другое значение. Это слово переводится как "дешевая", так что может вызвать недоразумение.