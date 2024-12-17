"Макронити" — що означає це слово та звідки воно взялось

Світлина Емманюеля Макрона, яка викликало бурхливе обговорення. Фото: X/Emmanuel Macron

З початку повномасштабного вторгнення в українській мові з'явилось чимало нових слів та виразів. Один із таких неологізмів — "макронити".

Новини.LIVE пояснюють значення слова "макронити" та розповідають історію його появи.

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Що означає "макронити"

Одне зі слів, яке виникло в українській мові під час повномасштабної війни — "макронити". Це означає робити дуже стурбований вигляд щодо певної ситуації та демонструвати це всім, але по факту нічого не робити.

Стурбований Емманюель Макрон. Фото: X/Emmanuel Macron

Це слово пішло від прізвища президента Франції Емманюеля Макрона. І не випадково. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він зробив фотосесію зі стурбованим виглядом. Фото миттєво розлетілись мережею та стали об'єктом "фотожаб" й іронічних зауважень.

"Макронити" також означає часто дзвонити без користі чи довго й безглуздо розмовляти телефоном. І це значення слово отримало через "стурбовані" дзвінки Емманюеля Макрона до Путіна.

Нагадаємо, українське ім'я Таня, яке є зменшувальною формою імені Тетяна, у польській мові має зовсім інше значення. Це слово перекладається як "дешева", тож може викликати непорозуміння.

Якщо треба перекласти на українську мову російській вислів "в случае необходимости", нерідко люди можуть сказати "необхідності". Однак такий переклад є помилковим.