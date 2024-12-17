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Как появилось слово "макронить", и что оно означает

17 декабря 2024 20:49
Ольга Антоновская - редактор
"Макронить" —- что значит это слово и откуда оно взялось
Фотография Эммануэля Макрона, вызвавшая бурное обсуждение. Фото: X/Emmanuel Macron
Ольга Антоновская - редактор

С начала полномасштабного вторжения в украинском языке появилось немало новых слов и выражений. Один из таких неологизмов — "макронить".

Новини.LIVE объясняют значение слова "макронить" и рассказывают историю его появления.

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Что означает "макронить"

Одно из слов, которое возникло в украинском языке во время полномасштабной войны — "макронить". Это значит делать очень озадаченный вид из-за определенной ситуации и демонстрировать это всем, но по факту ничего не делать.

Что означает слово "макрониты"
Обеспокоенный Эмманюэль Макрон. Фото: X/Emmanuel Macron

Это слово пошло от фамилии президента Франции Эмманюэля Макрона. И не случайно. В начале полномасштабного вторжения России в Украину он сделал фотосессию с озадаченным видом. Фото мгновенно разлетелись по сети и стали объектом "фотожаб" и иронических замечаний.

"Макронить" также означает часто звонить без пользы или долго и бессмысленно разговаривать по телефону. И это значение слово получило из-за звонков Эмманюэля Макрона к Путину.

Напомним, украинское имя Таня, которое является уменьшительной формой имени Татьяна, в польском языке имеет совсем другое значение. Это слово переводится как "дешевая", так что может вызвать недоразумение.

Если надо перевести на украинский язык русский высказывание "в случае необходимости", нередко люди могут сказать "необхідності". Однако такой перевод ошибочный.

Эммануэль Макрон украинский язык слово язык

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