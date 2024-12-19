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Не лише паляниця — яких українських слів не розуміють росіяни

19 грудня 2024 14:43
Карина Приходько - Редактор
Які українські слова не знають росіяни — перелік
Паляниця в руках українки. Ілюстративне фото: depositphotos.com
Карина Приходько - Редактор

На початку повномасштабної війни слово "паляниця" стало перевіркою на "свій-чужий". Однак в українській мові є ще багато слів, яких не розуміють росіяни. 

Редактор та перекладач Олександр Стукало назвав перелік слів, які є абсолютно незрозумілими для росіян.

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Які українські слова не розуміють росіяни

Редактор розповів, що українська мова багата на слова, які не мають російських відповідників. До прикладу, серед них такі: книгарня — книжный магазин (назви інших крамниць теж можна утворювати за допомогою "-арня" чи "-ярня"); вирій (куди відлітають птахи) — теплые края;
шахівниця (дошка для гри) — шахматная доска;
переможу — одержу победу.

Також існує кілька різних українських відповідників до одного багатозначного російського слова. Як приклад:

болтать:

  • балакати, гомоніти, гуторити, патякати;
  • мотляти, теліпати;

включать:

  • заводити, включати;
  • зараховувати;
  • вмикати;

масло:

  • масло;
  • олія;
  • мастило;

открывать:

  • відчиняти (двері, вікно);
  • відкривати (збори);
  • винаходити (нові засоби лікування);
  • розплющувати (очі);
  • розгортати (книжку);
  • відкорковувати (пляшку).

Водночас є й українські слова, які можна перекласти російською по-різному. Наприклад:

бентежити:

  • смущать;
  • сбивать с толку;
  • тревожить;
  • срамить;

берег:

  • берег;
  • край, борт;
  • кайма;

точити:

  • точить;
  • острить;
  • цедить;
  • очищать (зерно);
  • рыть;
  • грызть;
  • точити камінь — катить камень;
  • точити війну — вести войну;
  • точити брехню — врать;
  • точити баляндраси — болтать вздор;

Це далеко не весь перелік слів, яких не розуміють росіяни і якими можна їх перевірити.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про 10 неологізмів, які виникли під час війни. 

Також філологи пояснювали, як коректно сказати українською "собутыльник" та замінити російське слово "кулек"

росіяни Україна українська мова війна в Україні слова

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