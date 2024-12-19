Які українські слова не знають росіяни — перелік

Не лише паляниця — яких українських слів не розуміють росіяни
На початку повномасштабної війни слово "паляниця" стало перевіркою на "свій-чужий". Однак в українській мові є ще багато слів, яких не розуміють росіяни.
Редактор та перекладач Олександр Стукало назвав перелік слів, які є абсолютно незрозумілими для росіян.
Які українські слова не розуміють росіяни
Редактор розповів, що українська мова багата на слова, які не мають російських відповідників. До прикладу, серед них такі: книгарня — книжный магазин (назви інших крамниць теж можна утворювати за допомогою "-арня" чи "-ярня"); вирій (куди відлітають птахи) — теплые края;
шахівниця (дошка для гри) — шахматная доска;
переможу — одержу победу.
Також існує кілька різних українських відповідників до одного багатозначного російського слова. Як приклад:
болтать:
- балакати, гомоніти, гуторити, патякати;
- мотляти, теліпати;
включать:
- заводити, включати;
- зараховувати;
- вмикати;
масло:
- масло;
- олія;
- мастило;
открывать:
- відчиняти (двері, вікно);
- відкривати (збори);
- винаходити (нові засоби лікування);
- розплющувати (очі);
- розгортати (книжку);
- відкорковувати (пляшку).
Водночас є й українські слова, які можна перекласти російською по-різному. Наприклад:
бентежити:
- смущать;
- сбивать с толку;
- тревожить;
- срамить;
берег:
- берег;
- край, борт;
- кайма;
точити:
- точить;
- острить;
- цедить;
- очищать (зерно);
- рыть;
- грызть;
- точити камінь — катить камень;
- точити війну — вести войну;
- точити брехню — врать;
- точити баляндраси — болтать вздор;
Це далеко не весь перелік слів, яких не розуміють росіяни і якими можна їх перевірити.
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