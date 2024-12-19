Які українські слова не знають росіяни — перелік

Паляниця в руках українки. Ілюстративне фото: depositphotos.com

На початку повномасштабної війни слово "паляниця" стало перевіркою на "свій-чужий". Однак в українській мові є ще багато слів, яких не розуміють росіяни.

Редактор та перекладач Олександр Стукало назвав перелік слів, які є абсолютно незрозумілими для росіян.

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Які українські слова не розуміють росіяни

Редактор розповів, що українська мова багата на слова, які не мають російських відповідників. До прикладу, серед них такі: книгарня — книжный магазин (назви інших крамниць теж можна утворювати за допомогою "-арня" чи "-ярня"); вирій (куди відлітають птахи) — теплые края;

шахівниця (дошка для гри) — шахматная доска;

переможу — одержу победу.

Також існує кілька різних українських відповідників до одного багатозначного російського слова. Як приклад:

болтать:

балакати, гомоніти, гуторити, патякати;

мотляти, теліпати;

включать:

заводити, включати;

зараховувати;

вмикати;

масло:

масло;

олія;

мастило;

открывать:

відчиняти (двері, вікно);

відкривати (збори);

винаходити (нові засоби лікування);

розплющувати (очі);

розгортати (книжку);

відкорковувати (пляшку).

Водночас є й українські слова, які можна перекласти російською по-різному. Наприклад:

бентежити:

смущать;

сбивать с толку;

тревожить;

срамить;

берег:

берег;

край, борт;

кайма;

точити:

точить;

острить;

цедить;

очищать (зерно);

рыть;

грызть;

точити камінь — катить камень;

точити війну — вести войну;

точити брехню — врать;

точити баляндраси — болтать вздор;

Це далеко не весь перелік слів, яких не розуміють росіяни і якими можна їх перевірити.

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