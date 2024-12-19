Какие украинские слова не знают россияне — перечень

Не только паляница — какие украинские слова не понимают россияне
В начале полномасштабной войны слово "паляница" стало проверкой на "свой-чужой". Однако в украинском языке есть еще много слов, которых не понимают русские.
Редактор и переводчик Александр Стукало назвал перечень слов, абсолютно непонятных для россиян.
Какие украинские слова не понимают русские
Редактор рассказал, что украинский язык богат словами, не имеющими российских соответствий. К примеру, среди них следующие: книгарня — книжный магазин (назви інших крамниць теж можна утворювати за допомогою "-арня" чи "-ярня"); вирій (куди відлітають птахи) — теплые края;
шахівниця (дошка для гри) — шахматная доска;
переможу — одержу победу.
Также существует несколько разных украинских соответствий к одному многозначному русскому слову. Как пример:
болтать:
- балакати, гомоніти, гуторити, патякати;
- мотляти, теліпати;
включать:
- заводити, включати;
- зараховувати;
- вмикати;
масло:
- масло;
- олія;
- мастило;
открывать:
- відчиняти (двері, вікно);
- відкривати (збори);
- винаходити (нові засоби лікування);
- розплющувати (очі);
- розгортати (книжку);
- відкорковувати (пляшку).
В то же время есть и украинские слова, которые можно перевести на русский по-разному. Например:
бентежити:
- смущать;
- сбивать с толку;
- тревожить;
- срамить;
берег:
- берег;
- край, борт;
- кайма;
точити:
- точить;
- острить;
- цедить;
- очищать (зерно);
- рыть;
- грызть;
- точити камінь — катить камень;
- точити війну — вести войну;
- точити брехню — врать;
- точити баляндраси — болтать вздор;
Это далеко не весь список слов, которых не понимают россияне и которыми можно их проверить.
Напомним, недавно мы писали о 10 неологизмах, возникших во время войны.
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