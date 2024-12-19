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Не только паляница — какие украинские слова не понимают россияне

19 декабря 2024 14:43
Карина Приходько - Редактор
Какие украинские слова не знают россияне — перечень
Паляница в руках украинки. Иллюстративное фото: depositphotos.com
Карина Приходько - Редактор

В начале полномасштабной войны слово "паляница" стало проверкой на "свой-чужой". Однако в украинском языке есть еще много слов, которых не понимают русские.

Редактор и переводчик Александр Стукало назвал перечень слов, абсолютно непонятных для россиян.

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Редактор рассказал, что украинский язык богат словами, не имеющими российских соответствий. К примеру, среди них следующие: книгарня — книжный магазин (назви інших крамниць теж можна утворювати за допомогою "-арня" чи "-ярня"); вирій (куди відлітають птахи) — теплые края;
шахівниця (дошка для гри) — шахматная доска;
переможу — одержу победу.

Также существует несколько разных украинских соответствий к одному многозначному русскому слову. Как пример:

болтать:

  • балакати, гомоніти, гуторити, патякати;
  • мотляти, теліпати;

включать:

  • заводити, включати;
  • зараховувати;
  • вмикати;

масло:

  • масло;
  • олія;
  • мастило;

открывать:

  • відчиняти (двері, вікно);
  • відкривати (збори);
  • винаходити (нові засоби лікування);
  • розплющувати (очі);
  • розгортати (книжку);
  • відкорковувати (пляшку).

В то же время есть и украинские слова, которые можно перевести на русский по-разному. Например:

бентежити:

  • смущать;
  • сбивать с толку;
  • тревожить;
  • срамить;

берег:

  • берег;
  • край, борт;
  • кайма;

точити:

  • точить;
  • острить;
  • цедить;
  • очищать (зерно);
  • рыть;
  • грызть;
  • точити камінь — катить камень;
  • точити війну — вести войну;
  • точити брехню — врать;
  • точити баляндраси — болтать вздор;

Это далеко не весь список слов, которых не понимают россияне и которыми можно их проверить.

Напомним, недавно мы писали о 10 неологизмах, возникших во время войны.

Также филологи объясняли, как корректно сказать на украинском "собутыльник" и заменить русское слово "кулек".

россияне Украина украинский язык война в Украине слова

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