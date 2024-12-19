Какие украинские слова не знают россияне — перечень

Паляница в руках украинки. Иллюстративное фото: depositphotos.com

В начале полномасштабной войны слово "паляница" стало проверкой на "свой-чужой". Однако в украинском языке есть еще много слов, которых не понимают русские.

Редактор и переводчик Александр Стукало назвал перечень слов, абсолютно непонятных для россиян.

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Редактор рассказал, что украинский язык богат словами, не имеющими российских соответствий. К примеру, среди них следующие: книгарня — книжный магазин (назви інших крамниць теж можна утворювати за допомогою "-арня" чи "-ярня"); вирій (куди відлітають птахи) — теплые края;

шахівниця (дошка для гри) — шахматная доска;

переможу — одержу победу.

Также существует несколько разных украинских соответствий к одному многозначному русскому слову. Как пример:

болтать:

балакати, гомоніти, гуторити, патякати;

мотляти, теліпати;

включать:

заводити, включати;

зараховувати;

вмикати;

масло:

масло;

олія;

мастило;

открывать:

відчиняти (двері, вікно);

відкривати (збори);

винаходити (нові засоби лікування);

розплющувати (очі);

розгортати (книжку);

відкорковувати (пляшку).

В то же время есть и украинские слова, которые можно перевести на русский по-разному. Например:

бентежити:

смущать;

сбивать с толку;

тревожить;

срамить;

берег:

берег;

край, борт;

кайма;

точити:

точить;

острить;

цедить;

очищать (зерно);

рыть;

грызть;

точити камінь — катить камень;

точити війну — вести войну;

точити брехню — врать;

точити баляндраси — болтать вздор;

Это далеко не весь список слов, которых не понимают россияне и которыми можно их проверить.

Напомним, недавно мы писали о 10 неологизмах, возникших во время войны.

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