Как правильно выразить благодарность на украинском языке

Мужчина и женщина, держа цветок в руке.

Украинский язык богат разнообразными способами выражения благодарности, которые можно использовать в зависимости от ситуации и стиля общения. Предлагаем несколько вариантов, которые помогут сделать ваши слова благодарности особыми и соответствующими контексту.

Об этом говорится на Facebook-странице "Фахівцеві про українську".

Читайте также:

Общие и эмоциональные варианты благодарности

"Щиро дякую!"

"Сердечно вам дякую!"

"Ґречно дякую!"

"Вельми вдячний!"

"Файно дякую!"

"Красно дякую!"

"Глибоко вдячний за..."

"Дуже дякую!"

"Щиро вдячний вам за пораду! Неодмінно скористаюся нею".

"Вельми вдячний за вашу допомогу!"

"Дякую за чудову співпрацю!"

"Прийміть мою найщирішу подяку за теплі слова".

"Заздалегідь дякую за вашу увагу до цього питання".

Как говорят в ответ на благодарность

"Прошу! Будь ласка!"

"Чи можу я вам ще чимось допомогти?"

Фразы для официального общения

"Дякую за вашу підтримку та розуміння!"

"Глибоко вдячний за вашу участь у проєкті".

"Щиро дякую за ваш час та увагу!"

Чего следует избегать при благодарности

Следует избегать фраз типа "Величезне дякую" или "Велике спасибі", ведь они являются русизмами. А лучше использовать чисто украинские варианты.

Напомним, недавно мы писали о 10 неологизмах, возникших во время войны.

Также филологи объясняли, как корректно сказать на украинском "собутыльник" и заменить российское слово "кулек" .