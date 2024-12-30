Как правильно выразить благодарность на украинском языке

Говорим по-украински — как правильно выразить благодарность
Украинский язык богат разнообразными способами выражения благодарности, которые можно использовать в зависимости от ситуации и стиля общения. Предлагаем несколько вариантов, которые помогут сделать ваши слова благодарности особыми и соответствующими контексту.
Об этом говорится на Facebook-странице "Фахівцеві про українську".
Общие и эмоциональные варианты благодарности
- "Щиро дякую!"
- "Сердечно вам дякую!"
- "Ґречно дякую!"
- "Вельми вдячний!"
- "Файно дякую!"
- "Красно дякую!"
- "Глибоко вдячний за..."
- "Дуже дякую!"
- "Щиро вдячний вам за пораду! Неодмінно скористаюся нею".
- "Вельми вдячний за вашу допомогу!"
- "Дякую за чудову співпрацю!"
- "Прийміть мою найщирішу подяку за теплі слова".
- "Заздалегідь дякую за вашу увагу до цього питання".
Как говорят в ответ на благодарность
- "Прошу! Будь ласка!"
- "Чи можу я вам ще чимось допомогти?"
Фразы для официального общения
- "Дякую за вашу підтримку та розуміння!"
- "Глибоко вдячний за вашу участь у проєкті".
- "Щиро дякую за ваш час та увагу!"
Чего следует избегать при благодарности
Следует избегать фраз типа "Величезне дякую" или "Велике спасибі", ведь они являются русизмами. А лучше использовать чисто украинские варианты.
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