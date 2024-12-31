Как быстро перейти на украинский язык - советы от Авраменко

Разговор. Иллюстративное фото: Pexels

Новый год является прекрасным поводом для начала новых дел. В частности, это касается изучения украинского языка и улучшения своих навыков.

Об этом рассказал украинский писатель Александр Авраменко для образовательного проекта СловОпис.

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Как перейти на украинский язык

Авраменко отметил, что большое количество украинцев стремятся научиться грамотно говорить на украинском языке, но боятся. Он дал советы, как облегчить этот переход в русскоязычной семье или семье, которая общается на суржике.

Первый шаг — сначала месяц стоит начать с этикетных форм: например, здороваться и благодарить на украинском на кассе в супермаркете и делать заказ в кофейне. А уже через месяц, когда вы привыкнете использовать этикетные формы, можно в семье внедрить один день украинского языка в неделю — например, субботу.

В этот день говорите с семьей на украинском и исправляйте друг друга. Сначала будет сложно, даже немного смешно, но рано или поздно надо с чего-то начинать. Это очень хорошо работает, когда вся семья вместе переходит", — отметил языковед.

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