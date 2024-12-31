Как быстро перейти на украинский язык - советы от Авраменко

Как с нового года перейти на украинский язык — советы языковеда
Новый год является прекрасным поводом для начала новых дел. В частности, это касается изучения украинского языка и улучшения своих навыков.
Об этом рассказал украинский писатель Александр Авраменко для образовательного проекта СловОпис.
Как перейти на украинский язык
Авраменко отметил, что большое количество украинцев стремятся научиться грамотно говорить на украинском языке, но боятся. Он дал советы, как облегчить этот переход в русскоязычной семье или семье, которая общается на суржике.
Первый шаг — сначала месяц стоит начать с этикетных форм: например, здороваться и благодарить на украинском на кассе в супермаркете и делать заказ в кофейне. А уже через месяц, когда вы привыкнете использовать этикетные формы, можно в семье внедрить один день украинского языка в неделю — например, субботу.
В этот день говорите с семьей на украинском и исправляйте друг друга. Сначала будет сложно, даже немного смешно, но рано или поздно надо с чего-то начинать. Это очень хорошо работает, когда вся семья вместе переходит", — отметил языковед.
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