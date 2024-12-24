Слова, які важко вимовляти росіянам — чому вони не можуть сказати "паляниця"

Які українські слова важко вимовляти росіянам і чому — пояснення
Українські слова, які важко вимовити російськомовним, стали символом національного спротиву під час війни. Завдяки особливостям української фонетики мова стала бар’єром.
Про це повідомляє Еспресо.
Які українські слова важко вимовляти росіянам
Одним із найвідоміших прикладів є слово "паляниця". Його часто використовували на блокпостах як тест для виявлення диверсантів. Російськомовним важко вимовити це слово через специфічний звук "и", який вони замінюють на "ы", і м’який звук "ц", який у російській завжди звучить твердо. Тому часто з’являються викривлені варіанти, такі як "палєніца" чи "паляніца".
Схожі труднощі виникають із іншими словами з м’яким "ц", наприклад, "щебетати", "щербатий", "чотирнадцять".
Також росіянам складно правильно вимовити звук "щ", який у їхній мові звучить твердіше, тоді як український "ч" звучить твердіше, ніж у російській.
Ще одна особливість — звук "дз", який майже відсутній у російській мові. Слова, як-от "дзигa", "дзижчати", "дзеленчати", для них звучать неприродно.
Окрім цього, російськомовні часто плутають звуки "и" та "і", а також неправильно ставлять наголос у таких словах, як "жінки", "шерхіт", "шість".
Також складно вимовляти українські слова з суфіксом "-ння", наприклад, "кохання", "спання", "визнання". У російській мові йому відповідає суфікс "-ние", через що вимова українських слів для російськомовних звучить неприродно.
До складних для вимови належать і такі слова, як "веселка", "філіжанка", "духмяний", "теревенити", "обценьки".
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