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Які українські слова важко вимовляти росіянам і чому — пояснення

24 грудня 2024 23:30
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Слова, які важко вимовляти росіянам — чому вони не можуть сказати "паляниця"
Жінки спілкуються за кавою. Ілюстративне фото: freepik.com
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Українські слова, які важко вимовити російськомовним, стали символом національного спротиву під час війни. Завдяки особливостям української фонетики мова стала бар’єром.

Про це повідомляє Еспресо.

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Які українські слова важко вимовляти росіянам

Одним із найвідоміших прикладів є слово "паляниця". Його часто використовували на блокпостах як тест для виявлення диверсантів. Російськомовним важко вимовити це слово через специфічний звук "и", який вони замінюють на "ы", і м’який звук "ц", який у російській завжди звучить твердо. Тому часто з’являються викривлені варіанти, такі як "палєніца" чи "паляніца".

Схожі труднощі виникають із іншими словами з м’яким "ц", наприклад, "щебетати", "щербатий", "чотирнадцять".

Також росіянам складно правильно вимовити звук "щ", який у їхній мові звучить твердіше, тоді як український "ч" звучить твердіше, ніж у російській.

Ще одна особливість — звук "дз", який майже відсутній у російській мові. Слова, як-от "дзигa", "дзижчати", "дзеленчати", для них звучать неприродно.

Окрім цього, російськомовні часто плутають звуки "и" та "і", а також неправильно ставлять наголос у таких словах, як "жінки", "шерхіт", "шість".

Також складно вимовляти українські слова з суфіксом "-ння", наприклад, "кохання", "спання", "визнання". У російській мові йому відповідає суфікс "-ние", через що вимова українських слів для російськомовних звучить неприродно.

До складних для вимови належать і такі слова, як "веселка", "філіжанка", "духмяний", "теревенити", "обценьки".

Раніше ми розповідали, яких українських слів не розуміють росіяни.

А нещодавно ми писали про 10 неологізмів, які виникли під час війни. 

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