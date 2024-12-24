Слова, которые трудно произносить русским — почему они не могут сказать "паляница"

Женщины общаются за кофе. Иллюстративное фото: freepik.com

Украинские слова, которые сложно произнести русскоязычным, стали символом национального сопротивления во время войны. Благодаря особенностям украинской фонетики язык стал барьером.

Об этом сообщает Эспрессо.

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Одним из самых известных примеров является слово "паляниця". Его часто использовали на блокпостах как тест для выявления диверсантов. Русскоязычным сложно произнести это слово из-за специфического звука "і", который они заменяют на "ы", и мягкого звука "ц", который в русском языке всегда твердый. Поэтому часто появляются искаженные варианты, такие как "палєніца" или "паляніца".

Похожие трудности возникают с другими словами с мягким "ц", например, "щебетати", "щербатий", "чотирнадцять". Также россиянам сложно правильно произнести звук "щ", который в их языке звучит тверже, тогда как украинский "ч" звучит тверже, чем в русском.

Еще одна особенность — звук "дз", который почти отсутствует в русском языке. Слова, такие как "дзигa", "дзижчати", "дзеленчати", звучат для них непривычно.

Кроме того, русскоязычные часто путают звуки "и" и "і", а также неправильно ставят ударение в таких словах, как "жінки", "шерхіт", "шість".

Также им трудно произносить украинские слова с суффиксом "-ння", например, "кохання", "спання", "визнання". В русском языке ему соответствует суффикс "-ние", из-за чего произношение украинских слов для русскоязычных звучит непривычно.

К сложным для произношения также относятся такие слова, как "веселка", "філіжанка", "духмяний", "теревенити", "обценьки".

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