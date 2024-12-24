Слова, которые трудно произносить русским — почему они не могут сказать "паляница"

Какие украинские слова трудно произносить россиянам — объяснение
Украинские слова, которые сложно произнести русскоязычным, стали символом национального сопротивления во время войны. Благодаря особенностям украинской фонетики язык стал барьером.
Об этом сообщает Эспрессо.
Какие украинские слова трудно произносить россиянам
Одним из самых известных примеров является слово "паляниця". Его часто использовали на блокпостах как тест для выявления диверсантов. Русскоязычным сложно произнести это слово из-за специфического звука "і", который они заменяют на "ы", и мягкого звука "ц", который в русском языке всегда твердый. Поэтому часто появляются искаженные варианты, такие как "палєніца" или "паляніца".
Похожие трудности возникают с другими словами с мягким "ц", например, "щебетати", "щербатий", "чотирнадцять". Также россиянам сложно правильно произнести звук "щ", который в их языке звучит тверже, тогда как украинский "ч" звучит тверже, чем в русском.
Еще одна особенность — звук "дз", который почти отсутствует в русском языке. Слова, такие как "дзигa", "дзижчати", "дзеленчати", звучат для них непривычно.
Кроме того, русскоязычные часто путают звуки "и" и "і", а также неправильно ставят ударение в таких словах, как "жінки", "шерхіт", "шість".
Также им трудно произносить украинские слова с суффиксом "-ння", например, "кохання", "спання", "визнання". В русском языке ему соответствует суффикс "-ние", из-за чего произношение украинских слов для русскоязычных звучит непривычно.
К сложным для произношения также относятся такие слова, как "веселка", "філіжанка", "духмяний", "теревенити", "обценьки".
Раньше мы рассказывали, какие украинские слова не понимают россияне.
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