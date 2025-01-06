Говірки Закарпаття — колоритні слова Ужгороду та Закарпаття

Колоритні говірки Закарпаття — як говорять у Рахові та Ужгороді
В українській мові є безліч діалектів, які вражають і здаються незрозумілими водночас. Досить часто мешканці різних регіонів не до кінця розуміють один одного, але буває таке, що говірки й для одного краю звучать наче вперше.
Новини.LIVE розповіли про закарпатські говірки, які використовують в Рахові та Ужгороді, посилаючись на Христину Готру (@kristina_gotra), яка популяризує діалект у своєму блозі.
@_kristina_gotra_
Знали всі слова? @___BARBIE___STORE___ «Не нервозь мене🤌🏻» #креативнажона♬ оригінальний звук - КРЕАТИВНА ЖОНА
Колоритна говірка в Ужгороді та Рахові
У своєму блозі дівчина популяризує закарпатський діалект та розповідає про колоритні слова, які використовують в Ужгороді та Рахові. За її словами, все не так однозначно, як здається, адже різні райони говорять зовсім по різному. Таким чином Христина Готра порівняла у своєму ролику говірку Ужгородського та Рахівського районів.
Для цього вона використала такі слова:
- шкарпетки: штрімфлі — Ужгород, фусиклі — Рахів;
- тачка: фурік — Ужгород, торбонца — Рахів;
- деко для випікання: бритванка — Ужгород, тепша — Рахів;
- прут (палиця): копач — Ужгород, біґаль — Рахів;
- кішка: мачка — Ужгород, кутка — Рахів;
- тітка: тютка — Ужгород, тета — Рахів;
- там: андика — Ужгород, ондички — Рахів;
- вогонь: огинь — Ужгород, вогинь — Рахів;
- сірники: шваблики — Ужгород, сіркачі — Рахів;
- нервувати: мерегувати — Ужгород, нервозити — Рахів.
Нагадаємо, український мовознавець Олександр Авраменко зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в українській мові виникли нові слова, які відображають сучасні реалії.
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