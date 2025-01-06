Говірки Закарпаття — колоритні слова Ужгороду та Закарпаття

Молодь розмовляє. Ілюстративне фото: Freepik

В українській мові є безліч діалектів, які вражають і здаються незрозумілими водночас. Досить часто мешканці різних регіонів не до кінця розуміють один одного, але буває таке, що говірки й для одного краю звучать наче вперше.

Новини.LIVE розповіли про закарпатські говірки, які використовують в Рахові та Ужгороді, посилаючись на Христину Готру (@kristina_gotra), яка популяризує діалект у своєму блозі.

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Колоритна говірка в Ужгороді та Рахові

У своєму блозі дівчина популяризує закарпатський діалект та розповідає про колоритні слова, які використовують в Ужгороді та Рахові. За її словами, все не так однозначно, як здається, адже різні райони говорять зовсім по різному. Таким чином Христина Готра порівняла у своєму ролику говірку Ужгородського та Рахівського районів.

Для цього вона використала такі слова:

шкарпетки: штрімфлі — Ужгород, фусиклі — Рахів;

штрімфлі — Ужгород, фусиклі — Рахів; тачка: фурік — Ужгород, торбонца — Рахів;

фурік — Ужгород, торбонца — Рахів; деко для випікання: бритванка — Ужгород, тепша — Рахів;

бритванка — Ужгород, тепша — Рахів; прут (палиця): копач — Ужгород, біґаль — Рахів;

копач — Ужгород, біґаль — Рахів; кішка: мачка — Ужгород, кутка — Рахів;

мачка — Ужгород, кутка — Рахів; тітка: тютка — Ужгород, тета — Рахів;

тютка — Ужгород, тета — Рахів; там: андика — Ужгород, ондички — Рахів;

андика — Ужгород, ондички — Рахів; вогонь: огинь — Ужгород, вогинь — Рахів;

огинь — Ужгород, вогинь — Рахів; сірники: шваблики — Ужгород, сіркачі — Рахів;

шваблики — Ужгород, сіркачі — Рахів; нервувати: мерегувати — Ужгород, нервозити — Рахів.

Нагадаємо, український мовознавець Олександр Авраменко зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в українській мові виникли нові слова, які відображають сучасні реалії.

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