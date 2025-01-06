Говор Закарпатья — колоритные слова Ужгорода и Рахова

Молодежь разговаривает. Иллюстративное фото: Freepik

В украинском языке множество диалектов, которые поражают и кажутся непонятными одновременно. Довольно часто жители разных регионов не до конца понимают друг друга, но бывает такое, что говоры и для одного края звучат как будто впервые.

Новини.LIVE рассказали о закарпатских говорах, которые используют в Рахове и Ужгороде, ссылаясь на Кристину Готру (@kristina_gotra), которая популяризирует диалект в своем блоге.

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Колоритный говор в Ужгороде и Рахове

В своем блоге девушка популяризирует закарпатский диалект и рассказывает о колоритных словах, которые используют в Ужгороде и Рахове. По ее словам, все не так однозначно, как кажется, ведь разные районы говорят совсем по-разному. Таким образом Кристина Готра сравнила в своем ролике говор Ужгородского и Раховского районов.

Для этого она использовала следующие слова:

шкарпетки: штрімфлі — Ужгород, фусиклі — Рахів;

штрімфлі — Ужгород, фусиклі — Рахів; тачка: фурік — Ужгород, торбонца — Рахів;

фурік — Ужгород, торбонца — Рахів; деко для випікання: бритванка — Ужгород, тепша — Рахів;

бритванка — Ужгород, тепша — Рахів; прут (палиця): копач — Ужгород, біґаль — Рахів;

копач — Ужгород, біґаль — Рахів; кішка: мачка — Ужгород, кутка — Рахів;

мачка — Ужгород, кутка — Рахів; тітка: тютка — Ужгород, тета — Рахів;

тютка — Ужгород, тета — Рахів; там: андика — Ужгород, ондички — Рахів;

андика — Ужгород, ондички — Рахів; вогонь: огинь — Ужгород, вогинь — Рахів;

огинь — Ужгород, вогинь — Рахів; сірники: шваблики — Ужгород, сіркачі — Рахів;

шваблики — Ужгород, сіркачі — Рахів; нервувати: мерегувати — Ужгород, нервозити — Рахів.

Напомним, украинский языковед Александр Авраменко отметил, что после начала полномасштабного вторжения России в украинском языке возникли новые слова, которые отражают современные реалии.

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