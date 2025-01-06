Говор Закарпатья — колоритные слова Ужгорода и Рахова

Колоритные говоры Закарпатья — как говорят в Рахове и Ужгороде
В украинском языке множество диалектов, которые поражают и кажутся непонятными одновременно. Довольно часто жители разных регионов не до конца понимают друг друга, но бывает такое, что говоры и для одного края звучат как будто впервые.
Новини.LIVE рассказали о закарпатских говорах, которые используют в Рахове и Ужгороде, ссылаясь на Кристину Готру (@kristina_gotra), которая популяризирует диалект в своем блоге.
@_kristina_gotra_
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Колоритный говор в Ужгороде и Рахове
В своем блоге девушка популяризирует закарпатский диалект и рассказывает о колоритных словах, которые используют в Ужгороде и Рахове. По ее словам, все не так однозначно, как кажется, ведь разные районы говорят совсем по-разному. Таким образом Кристина Готра сравнила в своем ролике говор Ужгородского и Раховского районов.
Для этого она использовала следующие слова:
- шкарпетки: штрімфлі — Ужгород, фусиклі — Рахів;
- тачка: фурік — Ужгород, торбонца — Рахів;
- деко для випікання: бритванка — Ужгород, тепша — Рахів;
- прут (палиця): копач — Ужгород, біґаль — Рахів;
- кішка: мачка — Ужгород, кутка — Рахів;
- тітка: тютка — Ужгород, тета — Рахів;
- там: андика — Ужгород, ондички — Рахів;
- вогонь: огинь — Ужгород, вогинь — Рахів;
- сірники: шваблики — Ужгород, сіркачі — Рахів;
- нервувати: мерегувати — Ужгород, нервозити — Рахів.
Напомним, украинский языковед Александр Авраменко отметил, что после начала полномасштабного вторжения России в украинском языке возникли новые слова, которые отражают современные реалии.
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