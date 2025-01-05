Чому слово співпадати є помилкою — як його замінити

Люди спілкуються. Фото ілюстративне: Pexels

Українці широко використовують слово "співпадати", однак воно є неправильним. Є декілька варіантів, як замінити його.

Про це повідомляє NV.

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Слово "співпадати" є запозиченням з російської мови ("совпадать"), що виникло через тривале мовне взаємопроникнення.

В українській мові це слово не має власного питомого кореня і є калькою, яка не відповідає нормам словотворення.

Українська мова має відповідники для висловлення цього поняття.

Як замінити "співпадати":

збігатися — для пояснення збігу обставин, часу або місця;

збігтися — для позначення одночасності чи схожості;

відповідати — коли мається на увазі відповідність чогось.

Нагадаємо, український мовознавець Олександр Авраменко зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в українській мові виникли нові слова, які відображають сучасні реалії.

Також в Україні планують внести зміни до законодавства, щоб забезпечити використання української мови в інтернеті.