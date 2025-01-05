Чому слово співпадати є помилкою — як його замінити

Неправильне слово, яке використовують українці — про що йдеться
Українці широко використовують слово "співпадати", однак воно є неправильним. Є декілька варіантів, як замінити його.
Про це повідомляє NV.
Чому не варто використовувати слово "співпадати"
Слово "співпадати" є запозиченням з російської мови ("совпадать"), що виникло через тривале мовне взаємопроникнення.
В українській мові це слово не має власного питомого кореня і є калькою, яка не відповідає нормам словотворення.
Українська мова має відповідники для висловлення цього поняття.
Як замінити "співпадати":
- збігатися — для пояснення збігу обставин, часу або місця;
- збігтися — для позначення одночасності чи схожості;
- відповідати — коли мається на увазі відповідність чогось.
Нагадаємо, український мовознавець Олександр Авраменко зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в українській мові виникли нові слова, які відображають сучасні реалії.
Також в Україні планують внести зміни до законодавства, щоб забезпечити використання української мови в інтернеті.
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