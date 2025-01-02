Слова, народжені війною — мовознавець навів список нових українських слів

Народжені війною — мовознавець назвав нові українські слова
2 січня 2025 17:18
Українські військові. Фото: Дмитро Лубінець / Facebook
Український мовознавець Олександр Авраменко розповів, що після повномасштабного вторгнення Росії в нашій мові з'явилися нові слова. Як зазначив експерт, вони, народжені війною.
Про це Авраменко повідомив в ефірі програми "Сніданок з 1+1".
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Які нові слова з'явилися в Україні після 2022 року
- Затридні — нереалістичні плани
- Іхтамнєти — знищувати ворогів, видаляти те, чого не повинно бути
- Бавовна — вибух
- Піти за російським кораблем — зазнати поразки
Як відомо, усі ці слова пов'язані з російськими окупантами та їхніми діями.
Раніше ми розповідали, яких українських слів не розуміють росіяни.
А нещодавно ми писали про 10 неологізмів, які виникли під час війни.
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