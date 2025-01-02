Слова, народжені війною — мовознавець навів список нових українських слів

Українські військові. Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Український мовознавець Олександр Авраменко розповів, що після повномасштабного вторгнення Росії в нашій мові з'явилися нові слова. Як зазначив експерт, вони, народжені війною.

Про це Авраменко повідомив в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

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Затридні — нереалістичні плани

Іхтамнєти — знищувати ворогів, видаляти те, чого не повинно бути

Бавовна — вибух

Піти за російським кораблем — зазнати поразки

Як відомо, усі ці слова пов'язані з російськими окупантами та їхніми діями.

Раніше ми розповідали, яких українських слів не розуміють росіяни.

А нещодавно ми писали про 10 неологізмів, які виникли під час війни.