Слова, рожденные войной - языковед привел список новых украинских слов

Украинские военные. Фото: Дмитрий Лубинец / Facebook

Украинский языковед Александр Авраменко рассказал, что после полномасштабного вторжения России в нашем языке появились новые слова. Как отметил эксперт, они рождены войной.

Об этом Авраменко сообщил в эфире программы "Сніданок з 1+1".

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"Затридні" — нереалистичные планы

"Іхтамнєти" — уничтожать врагов, удалять то, чего не должно быть

"Бавовна" — взрыв

"Піти за російським кораблем" — потерпеть поражение

Все эти слова связаны с российскими оккупантами и их действиями.

Раньше мы рассказывали, какие украинские слова не понимают россияне.

А недавно мы писали о 10 неологизмах, возникших во время войны.