Слова, рожденные войной - языковед привел список новых украинских слов

Рожденные войной — языковед назвал новые украинские слова
2 января 2025 17:18
Украинские военные. Фото: Дмитрий Лубинец / Facebook
Украинский языковед Александр Авраменко рассказал, что после полномасштабного вторжения России в нашем языке появились новые слова. Как отметил эксперт, они рождены войной.
Об этом Авраменко сообщил в эфире программы "Сніданок з 1+1".
Читайте также:
Какие новые слова появились в Украине после 2022 года
- "Затридні" — нереалистичные планы
- "Іхтамнєти" — уничтожать врагов, удалять то, чего не должно быть
- "Бавовна" — взрыв
- "Піти за російським кораблем" — потерпеть поражение
Все эти слова связаны с российскими оккупантами и их действиями.
Раньше мы рассказывали, какие украинские слова не понимают россияне.
А недавно мы писали о 10 неологизмах, возникших во время войны.
Читайте Новини.LIVE!