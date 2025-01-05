Почему слово співпадати является ошибкой -- как его заменить

Неправильное слово, которое используют украинцы — о чем идет речь
Украинцы широко используют слово "співпадати", однако оно является неправильным. Есть несколько вариантов, как заменить его.
Об этом сообщает NV.
Почему не стоит использовать слово "співпадати"
Слово "співпадати" является заимствованием из русского языка ("совпадать"), возникшее из-за длительного языкового взаимопроникновения.
В украинском языке это слово не имеет собственного удельного корня и является калькой, которая не соответствует нормам словообразования.
Украинский язык имеет соответствия для выражения этого понятия.
Как заменить "совпадать":
- збігатися — для объяснения совпадения обстоятельств, времени или места;
- збігтися — для обозначения одновременности или схожести;
- відповідати — когда имеется в виду соответствие чего-либо;
Напомним, украинский языковед Александр Авраменко отметил, что после начала полномасштабного вторжения России в украинском языке возникли новые слова, которые отражают современные реалии.
Также в Украине планируют внести изменения в законодательство, чтобы обеспечить использование украинского языка в интернете.
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