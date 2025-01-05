Почему слово співпадати является ошибкой -- как его заменить

Люди общаются. Фото иллюстративное: Pexels

Украинцы широко используют слово "співпадати", однако оно является неправильным. Есть несколько вариантов, как заменить его.

Об этом сообщает NV.

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Почему не стоит использовать слово "співпадати"

Слово "співпадати" является заимствованием из русского языка ("совпадать"), возникшее из-за длительного языкового взаимопроникновения.

В украинском языке это слово не имеет собственного удельного корня и является калькой, которая не соответствует нормам словообразования.

Украинский язык имеет соответствия для выражения этого понятия.

Как заменить "совпадать":

збігатися — для объяснения совпадения обстоятельств, времени или места;

збігтися — для обозначения одновременности или схожести;

відповідати — когда имеется в виду соответствие чего-либо;

Напомним, украинский языковед Александр Авраменко отметил, что после начала полномасштабного вторжения России в украинском языке возникли новые слова, которые отражают современные реалии.

Также в Украине планируют внести изменения в законодательство, чтобы обеспечить использование украинского языка в интернете.