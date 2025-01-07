Яких слів не існує в українській мові — що говорить правопис

Написання літер. Фото: NV

Українці часто використовують під час розмови слова, яких навіть не існує в нашій мові. На це вплинув як популярний у багатьох регіонах суржик, так і зміна правопису.

Як уникати помилок під час мовлення, пояснює 24 канал у вівторок, 7 січня.

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Яких слів не варто вживати

Український правопис зазнавав кількох редакцій і змінювався відповідно до давніх традицій та нових вимог часу. Сьогодні українці використовують редакцію 2021 року. Відповідно до нього, низка слів змінила свій правопис. Зазнали змін і абревіатури, до яких ми звикли.

Зокрема, найпоширеніші помилки стосуються абревіатур закладів освіти — ВУЗ, ЗОШ, ДС — яких уже не існує. Абревіатура ВУЗ — вищий учбовий заклад, взагалі не логічна, тому що у нас не учоба, а навчання, але і ВНЗ — теж не правильно, оскільки згідно з новими вимогами, для позначення освітніх установ слово "заклад" має розміщуватись на першому місці. У зв'язку з цим:

не ВНЗ (вищий навчальний заклад), а заклад вищої освіти (ЗВО іноді, ще виш);

не ЗОШ (загальноосвітня школа), а ЗЗСО (заклад загальної середньої освіти);

не ДС (дитячий садок), — а ЗДО (заклад дошкільної освіти);

не ПО (позашкільна освіта), а — ЗПО (заклад позашкільної освіти).

Помилковим є вживання слова "двухста". Слова "двухСТА" не існує. У родовому відмінку цього числівника закінчення буде "СОТ". Тому правильними версіями буде — "двохСОТ", "трьохСОТ" і так далі.

Ще слова, закінчення яких вживають неправильно в називному відмінку однини — природній і зворотній. А правильні варіанти — природний (макіяж природний) і зворотний (зворотний зв'язок), тобто з закінченням "ий".

Нагадаємо, український мовознавець Олександр Авраменко зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в українській мові виникли нові слова, які відображають сучасні реалії.

Також ми писали про поширене слово, яке українці використовують неправильно.