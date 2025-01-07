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До сих пор их используют — каких слов нет в украинском языке

7 января 2025 14:13
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Каких слов не существует в украинском языке - что говорит правописание
Написание букв. Фото: NV
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Украинцы часто используют во время разговора слова, которых даже не существует в нашем языке. На это повлиял как популярный во многих регионах суржик, так и изменение правописания.

Как избегать ошибок во время речи объясняет 24 канал во вторник, 7 января.

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Украинское правописание претерпевало несколько редакций и менялось в соответствии с давними традициями и новыми требованиями времени. Сегодня украинцы используют редакцию 2021 года. Согласно ему, ряд слов изменил свое правописание. Претерпели изменения и аббревиатуры, к которым мы привыкли.

В частности, самые распространенные ошибки касаются аббревиатур учебных заведений — ВУЗ, ЗОШ, ДС — которых уже не существует. Аббревиатура ВУЗ — высшее учебное заведение, вообще не логична, так как у нас не "учоба", а "навчання", но и ВНЗ — тоже не правильно, поскольку согласно новым требованиям, для обозначения образовательных учреждений слово "заклад" должно размещаться на первом месте. В связи с этим:

  • не ВУЗ (высшее учебное заведение), а заклад вищої освіти (ЗВО иногда, еще "виш");
  • не ЗОШ (общеобразовательная школа), а ЗЗСО (заклад загальної середньої освіти);
  • не ДС (детский сад), а ЗДО (заклад дошкільної освіти);
  • не ПО (внешкольное образование), а ЗПО (заклад позашкільної освіти).

Ошибочным является употребление слова "двухСТА". Слова "двухста" не существует. В родительном падеже этого числительного окончание будет "СОТ". Поэтому правильными версиями будет — "двухСОТ", "трьохСОТ" и так далее.

Ещё слова, окончания которых употребляют неправильно в именительном падеже единственного числа — "природній" і "зворотній". А правильные варианты — "природний" ("макіяж природний") и "зворотний" ("зворотний зв'язок"), т.е. с окончанием "ий".

Напомним, украинский языковед Александр Авраменко отметил, что после начала полномасштабного вторжения России в украинском языке возникли новые слова, которые отражают современные реалии.

Также мы писали о распространенном слове, которое украинцы используют неправильно.

русский язык правила украинский язык суржик слова

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14:38 Украинские успехи в Курске могут "похоронить" Путина — детали

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