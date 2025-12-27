Високосний рік чи ні — скільки днів буде мати 2026-й

2026 рік. Фото: Новини.LIVE/ШІ

Багато хто цікавиться, чи буде 2026-й високосним. Так само українців цікавить, чи матимуть вони вихідний у перший день нового року.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Чи буде високосним 2026 рік

Високосний — це рік, в якому додається один "зайвий" день. Тобто замість звичних 365 у ньому буде 366 днів. Головний сенс такого року полягає в тому, аби компенсувати неточність літочислення. Без додаткового дня, який з'являється в календарі раз на чотири роки, відбулося б поступове зсування сезонів у річному циклі.

Додатковий день додається до лютого. Так у звичайний рік цей місяць має 28 днів, а у високосний — 29. У 2026 році буде 365 днів. Відтак він не високосний. Найближчий такий рік — 2028.

Чи будуть вихідні після Нового року

Відповідно до Кодексу законів про працю, 1 січня вважається неробочим днем. Зазвичай українці відпочивають після нового року та не виходять на роботу. Однак через воєнний стан ситуація змінилася. На цей період в Україні призупинено дію святкових і неробочих днів. Саме тому 1 січня 2026 року буде звичним робочим днем.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, для кого 2026 рік буде часом злету в кар'єрі. Астрологи назвали кілька знаків Зодіаку.

Також ми розповідали про те, чи буде 2026 рік вдалим періодом для одруження. Астрологи дали відповідь.