Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Life Чи буде 2026 рік високосним — просте пояснення

Чи буде 2026 рік високосним — просте пояснення

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 20:05
Високосний рік чи ні — скільки днів буде мати 2026-й
2026 рік. Фото: Новини.LIVE/ШІ

Багато хто цікавиться, чи буде 2026-й високосним. Так само українців цікавить, чи матимуть вони вихідний у перший день нового року.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Чи буде високосним 2026 рік

Високосний — це рік, в якому додається один "зайвий" день. Тобто замість звичних 365 у ньому буде 366 днів. Головний сенс такого року полягає в тому, аби компенсувати неточність літочислення. Без додаткового дня, який з'являється в календарі раз на чотири роки, відбулося б поступове зсування сезонів у річному циклі.

Додатковий день додається до лютого. Так у звичайний рік цей місяць має 28 днів, а у високосний — 29. У 2026 році буде 365 днів. Відтак він не високосний. Найближчий такий рік — 2028.

Чи будуть вихідні після Нового року

Відповідно до Кодексу законів про працю, 1 січня вважається неробочим днем. Зазвичай українці відпочивають після нового року та не виходять на роботу. Однак через воєнний стан ситуація змінилася. На цей період в Україні призупинено дію святкових і неробочих днів. Саме тому 1 січня 2026 року буде звичним робочим днем.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, для кого 2026 рік буде часом злету в кар'єрі. Астрологи назвали кілька знаків Зодіаку.

Також ми розповідали про те, чи буде 2026 рік вдалим періодом для одруження. Астрологи дали відповідь.

календар цікаві факти високосний рік Новий рік 2026 2026 рік
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації